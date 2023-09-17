نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة يكشف لـ"الفجر الفني" مفاجأة غير متوقعة بشأن رفضه في البداية بطولة "سفاح الجيزة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان باسم سمرة حقيقة رفضه في البداية للمشاركة في مسلسل "سفاح الجيزة" الذي تم عرضه علي منصة "شاهد" الإلكترونية.

وقال باسم سمرة في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني": "لم أرفض المسلسل في البداية ولكن رفضت تجسيد شخصية السفاح وهي "القذافي" لأني أعتقدت في البداية أن أنا التي أقوم بتجسيد "السفاح" مثل ما البعض أعتقد ذلك، ولكن أتضح لي بعد ذلك شخصيتي التي أقوم بتجسيدها هي "الضابط حازم" ثم وافقت عليه".

باسم سمرة: مازن ممثل رائع ويعاني من هزة عصبية بسبب فقدان والدته

وعن كواليس تعاونه مع الشاب مازن الذي يدعي "أدم" خلال المسلسل ويمر بأزمة نفسية بسبب فقدان والدته قائلا: "ممثل رائع وأتبسطت بالعمل معه، لأنه لدية هزة عصبية بسبب فقدان والدته ومن ناحية أخري والده لم يعطية الوقت الكافي بسبب ظروف عمله كما أنه متأثر بوفاة زوجته".

باسم سمرة يكشف عن رأيه في دور الأم في حياة جابر وآدم

وعن رأيه في دور والدة آدم، قال إن لديها دور مهم جدا في شخصية الطفل موضحا: "الضابط حازم يلعب دور الأم والأب لأن والدته لم تظهر في الفلاش باك ألا في صورة واحده فقط، مؤكدا بأن الضابط كان يعاني من مشاكل كثيرة في حياته بسبب تعامله مع ابنه في البداية بأنه لم يستطع التقرب إليه، والدليل علي ذلك كان الولد دائما جالس وحيدا، ولم يقوم بتغير ملابسه كثيرا مثل ملابس المدرسة كان أكثر المشاهد بها، وبسبب طبيعة شغله في المباحث أبتعد عنه ولكن إستطاع أن يحتويه في الحلقات الاخيرة".

وعن رأيه في الأعمال التي تكون مستوحاة من قضية حقيقية بأنها لديها تأثير أكبر علي المشاهد قائلا: "القصص الواقعية ليها عوامل عديدة وليست فقط الحكاية أو القصة هي المهمة وأبرزهم: (المؤلف، والمنتج، الكاست، والممثلين ).

سفاح الجيزة

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.