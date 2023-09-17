نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين جمال شخصية وصولية في مسلسل "طبيبه شرعيه" (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة ياسمين جمال حاليًا في مسلسل "طبيبة شرعية"، المقرر عرضه في رمضان 2024 وهو بطولة بشرى، مروة عبد المنعم، ياسر علي ماهر، رزان مغربي، وآخرون من النجوم، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج فادي أبو فادي.



ما هي تفاصيل شخصية ياسمين جمال في مسلسل "طبيبه شرعية"؟



وقالت ياسمين جمال في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها تُجسد خلال الأحداث فتاة من الإسكندرية تُدعى آمال، وهي شخصية وصولية تسعى لكي تكون غنية جدًا، وتحاول الوصول لطموحاتها من خلال زوجها.



وأكدت ياسمين جمال على أنها تحمست لمسلسل "طبيبه شرعيه"، بسبب الشخصية التي تقدمها خلال الأحداث،فهي جديدة عليها، ومختلفة تمامًا عن كل الأدوار التي قدمتها من قبل، لافتة إلى أنها بعيدة تمامًا عن شخصيتها الحقيقة.

ما هي آخر أعمال ياسمين جمال؟



وفي سياق آخر، طرحت ياسمين جمال مؤخرًا أغنية "سقفة كبيرة لأبو الأبطال"، التي حققت من خلالهما نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات وألحان محمد شفيق، وهى من توزيع شركة Digital Sound، وتنتمي للون المقسوم، وتدور فكرتها حول فتاة تقع فى حب شاب، يجدد لها حياتها، وثقتها في نفسها، ويعيد لها الروح، وتشعر بأنه هو الشخص الوحيد المناسب لها.