نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد شهر من طرحه.. كليب "حوا" يحقق أكثر من 8 ملايين مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجم الجيل تامر حسني في حصد ملايين المشاهدات لأحدث كليباته وهو كليب أغنية "حوا" الذي طرحه منذ أسبوعين فقط مع النجمة السعودية أسيل عمران،ط.

وتخطة الفيديو كليب 8 ملايين و200 ألف مشاهدة عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

ويعد كليب "حوا" هو ثالث أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" الذي من المقرر أن يتم طرح باقي أغنياته قريبًا.



وتعد أغنية حوا هى الأغنية الثالثة من ألبوم الصيف هرمون السعادة وهى من كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع علي فتح الله ومكساج مودي منير والكليب من إخراج تامر حسني



ما هى كلمات الأغنية ؟

إشتريت كتاب إسمه

كيف تفهم حوا

قولت هعرف منه

إيه في دماغها جوا

حوا في كل الجنسيات

بجد تركيبه واحده

لو هنسمي في مسميات

أحن حنينه جاحده

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم

ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلًا وأنا بتكلم بتكلم

في جوا دماغ حوا كذا حد

ملاك شيطان والله تعبت

لما تعاملها كده انت وحظك

في اللي ساعتها بقى ماسك ال Shift

وديتها مره للدكتور

دكتور دقيقه ونبقى عندك

سألها مالك قالتله مالي

ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك

حافظين مش فاهمين

نفس الكلام وبيتردد بيتردد

و إحنا عايشين مساكين

بنجيب في هدايا ونسدد

آه ونسدد

و بعد ما كان

نفسي في واحده تفهمني

من غير ما أتكلم ما أتكلم

بقيت أدعي ألاقي واحده

تفهمني أصلًا وأنا بتكلم بتكلم



ما هي آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية هو فيلم "تاج"، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.



تكريم تامر حسني من مهرجان القاهرة للدراما

وحرصت إدارة مهرجان الدراما بمدينة العلمين على تكريم نجم الجيل تامر حسني، فيما ألقى تامر حسني كلمته معبرًا عن شكره وامتنانه لادارة المهرجان.



وأشار إلى أنه يعتاد الوقوف على جميع مسارح العالم والتكريم منها لكن هناك طعم خاص لمسرح مصر كونها أم الدنيا من مهرجان عريق بحجم مهرجان الدراما بمدينة العلمين، واختمم حديثه أن 60 عام من الدراما حالفه فيهم الحظ للمشاركة بمسلسل آدم نظرًا لتقديمه أعمال سينمائية بشكل أكثر.

