نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد حماقي يحيي حفلا غنائيا فى الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي من المقرر إقامته في دولة الكويت يوم الخميس 21 سبتمبر الجارى.

حفل محمد حماقي

ويقدم محمد حماقي مجموعة من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها "أدرينالين، قلبي حبك جدا، ياستار، لا ملامة، مش كفاية فراق، قلوا عنك، نادانا".

أغنية لمون نعناع

ويذكر أن يعيش الفنان محمد حماقي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الأخيرة، وطرح حماقي مؤخرا أغنية "لمون نعناع"، والتي حققت نجاحا كبيرا عبر قناته الشهيرة "يوتيوب".

“لمون بالنعناع” من كلمات الشاعر فلبينو أحمد، وجيتار شريف فهمي، وماجد الصواف، وأسامة الصغير.

أغنية حبيت المقابلة

وطرح أيضا أغنية "حبيت المقابلة" كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وميكس توما، ديچيتال ماستر أمير محروس، جيتار مصطفى أصلان، طبلة سعيد الأرتيست، كورال مجموعة ناصر حسن.

أغنية إيه السعادة دي

وطرح أغنية "إيه السعادة دى" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أمين نبيل.

كلمات أغنية إيه السعادة دي

وتقول كلمات الأغنية: "إيه السعادة دي أنت بالنسبالي حبي الأبدي أنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي أنت غالي عندي إيه ده اللي أنا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري هدي إيه السعادة دي أنت بالنسبالي حبي الأبدي أنت ساكن جوة قلبي أنا وحدي أنت غالي عندي إيه ده اللي أنا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري هدي فيه لذاذة فيه طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجمال في حياتي وأنا ما صدقت وأهي جت فيك أنت فيه لذاذة فيه طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجمال في حياتي وأنا ما صدقت واخترتك أنت".