نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تايجر شروف يستعد لفيلم جديد مع سارة علي خان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

Hero No 1

ما هو جديد مشاريع بوليوود؟

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الانتاج السينمائي، عبر اطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للانتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "انديا توداي"، المشروع الأول لشركة اانتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.

وحددت الشركة المنتجة، نوفمبر من عام 2023 موعدًا رسميًا لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد رسميًا.

Tiger 3

وضمن أحدث اخبار بوليوود، أن طرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم المنتظر للنجم سلمان خان، Tiger 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة أفلام شهيرة تدور أحداثها في إطار من الحركة.

ووفق موقع "إنديا توادي"، سيطرح الفيلم رسميا بالتزامن مع احتفالات مهرجان "ديوالي" في الهند، بمشاركة كاترينا كيف في دور البطولة.

نسخة استثنائية

وكان قد أنضم لفريق عمل فيلم سلمان خان المنتظر Tiger 3 أحد المساهمين في صناعة فيلم Avengers: Endgame، منسق مشاهد الحركة "كريس بارنز".

وذلك حسب ما أفاد موقع "انديا توداي"، لذي ذكر أن بارنز سيكون له دور كبير في تنسيق مشاهد الأكشن في الفيلم الذي طرح ضمن عالم مارفل السينمائي.