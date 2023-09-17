نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاه روخ خان يعلن موعد طرح فيلم Dunki في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف النجم الكبير شاه روخ خان عن أن موعد طرح ثالث عمل سينمائي له لعام 2023، سيكون بحلول فترة أعياد الكريسماس نهاية العام الجاري.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، أعلن شارو عن موعد طرح فيلم Dunki في موسم احتفالات الكريسماس، خلال حدث ترويجي لفيلم Jawan.

شاه روخ خان

Jawan

وكان قد أعلن مشاركين في صناعة فيلم JAWAN الجديد للنجم شاه روخ خان، أن عدد من مخرجي مشاهد الحركة من افلام شهيرة مثل Avengers و Inception، انضمو لإخراج مشاهد الحركة في الفيلم الجديد المرتقب لملك بوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، حتى الآن يضم فيلم JAWAN نحو 6 خبراء في مشاهد الحركة، يدعمون عمليات التصوير والإنتاج بخبراتهم بالعمل داخل وخارج بوليوود.

إقبال كبير

وكان قد نجح فيلم Jawan المنتظر للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان، في التفوق على فيلم Pathaan للفنان نفسه، في معدلات الحجز المسبق للتذاكر داخل الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب ما ذكر موقع انديا توداي، كان هناك اقبال كبير على الحجز المسبق لتذاكر Jawan قبل عرضه رسميًا في صالات العرض بالولايات المتحدة، ما يبشر بتحقيقه لإيرادات قياسية مرتقبة.

تسريبات مبكرة

وكان قد تعرض الفيلم الجديد للنجم شاه روخ خان لتسريبات بظهور مقاطع من الفيلم على عدد من منصات الإنترنت، وذلك قبل طرح الفيلم للعرض.

واتخذ صناع الفيلم إجراءات حازمة تجاه الأمر، بأن حركو دعاوى للشرطة ضد المسربين، وما كان من الشرطة الهندية إلا أن قامت بإرسال بيانات تحذيرية لحسابات تواصل على تويتر بحذف المقاطع المسربة حتى لا تتعرض للمسائلة القانونية.