نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيو جاكمان يعلن انفصاله عن زوجته بعد 27 عامًا من الزواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عام، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.

ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان إعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن أنه قد حان الوقت لأن يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.

وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميًا.

هيو جاكمان وزوجته

أهم حالات الانفصال بهوليوود

أيضًا، وكانت قد عاشت مؤخرًا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة أخرى، مما أدى لسعي تالي لإنهاء إرتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.

ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.

طلاق جو جوناس وصوفي ترنر

ويأتي ضمن حالات الانفصال الشائع الحديث عنها حاليًا، طلاق جو جوناس من صوفي ترنر نجمة مسلسل صراع العروش.

وكان قد أعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.