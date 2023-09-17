نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العوضي وبيومي فؤاد شخصية واحدة.. تعرف على تفاصيل فيلم "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ النجم أحمد العوضي، تصوير فيلمه الجديد والذي يحمل اسم "الإسكندراني" داخل ديكور حي الأنفوشي بمدينة الإنتاج الإعلامي منذ أيام، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز تفاصيل الفيلم.

ما هي تفاصيل فيلم “الإسكندراني”؟



يضم فيلم الإسكندراني عدد من نجوم الفن منهم أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمود الليثي، وتدور أحداثه حول هوية الإسكندراني، ولم يتم تحديد موعد طرحه حتى الآن.

تفاصيل شخصيات الأبطال في الفيلم

يجسد أحمد العوضي وبيومي فؤاد نفس الشخصية، ولكن شخصية الأول في مرحلة الشباب، بينما بيومي في المراحل المتقدمة من العمر.

وتظهر زينة بدور فتاة إسكندرانية تسمى “قمر”وتتعرض للظلم والكذب والخداع.



تفاصيل تصوير فيلم "الإسكندراني"

تصوير الفيلم سيكون بين ديكور داخلي في مينة الإنتاج الإعلامي، وتصوير مشاهد خارجية في محافظة الإسكندرية.

لن يتم وضع موسيقى تصويرية مخصصة من أجل الفيلم، بينما ستكون بمثابة عرض أغاني عالقة في الأذهان عن محافظة الإسكندرية منها أغنية "شط إسكندرية يا شط الهوا".