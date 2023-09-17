نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رزق: أشعر بالفخر والسعادة لإطلاق اسمي على الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان أحمد رزق، رسالة حب لصناع مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وقال في بيان له إنه سعيدًا للغاية بإطلاق اسمه على الدورة ١٣ من المهرجان؛ لأن ذلك التكريم جعله يفتخر لأنه ينتمي لمدينة عريقة مثل الإسكندرية وأن السكندريون سيفهمون جيدًا إحساسه، واختتم رسالته برسالة لجمهور الإسكندرية "أشوفكم بألف خير يوم ٢٢ في افتتاح المهرجان ".

تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

وتستعد مدينة الإسكندرية لإستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر (مسرح بلا إنتاج) يوم ٢٢ سبتمبر تحت رعاية معالي وزير الثقافة المصرية: أ. د.نيڤين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان،والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

تحتضن الإسكندرية مدينة الفن والإبداع والثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من ٢٢-٢٨ سبتمبر، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان الكبير " أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

ينبع هذا المهرجان من حرص وزارة الثقافة المصرية على تقديم أفعال فنية تتماس مع الواقع وتتحاور مع فنانيه وكذلك تسعى لتشجيع الشباب على الأفعال الثقافية الجادة التي تعني بتبادل الثقافات والاختلاط بين الشعوب عربيًا ودوليًا.

ما هي تفاصيل فعاليات مهرجان الإسكندرية المسرحي؟

وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين، أسبانيا، سلطنة عمان، المغرب، العراق، تونس، إيطاليا، الأردن، الكويت، الإمارات العربية المتحدة).

و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية، مركز الجيزويت الثقافي، مسرح ليسيه الحرية، مركز الإبداع، مسرح قصر ثقافة الأنفوشي).