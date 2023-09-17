نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القائمة الكاملة لفيلم "عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل صناع فيلم "عصابة عظيمة" للفنانة إسعاد يونس، تصوير المشاهد المتبقية لهم، حيث من المقرر الإنتهاء من تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم رأس السنة المقبل، والفيلم يدور في إطار التشويق والكوميديا.



من هم طاقم عمل فيلم "عصابة عظيمة"؟

يضم الفيلم عدد من النجوم منهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، وإنتاج إسعاد يونس.



ما هي أحداث الفيلم؟

وتدور أحداث الفييلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة في إطار كوميدي تشويقي.

آخر أعمال إسعاد يونس الإنتاجية

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ويعد فيلم اتنين للإيجار هو آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في إنتاجها، والعمل كان بطولة كل من بيومى فؤاد، محمد ثروت كل من إيمان السيد، عارفة عبد الرسول، زينة منصور، سليمان عيد، سلوى محمد على، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم رانيا يوسف، ميرهان حسين، ناهد السباعى، دياب، محمد لطفى، ثراء جبيل، إيناس مكى، وتأليف أسماء غازى، وإخراج شادي على، ويظهر ضمن أحداثه العديد من ضيوف الشرف.

ما هي آخر أعمال إسعاد يونس الدرامية؟



يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس كان مسلسل كامل العدد، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي 2023، وقدم بطولته دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، الراحل مصطفى درويش، أحمد كمال، تميم عبده، وأحمد جمال سعيد، وكان العمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وأخرجه خالد الحلفاوي.

قصة مسلسل كامل العدد



دارت الأحداث حول قصة حب تعيشها ليلى تيمور (دينا الشربيني)، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة الزواج في سن صغير، لنكتشف مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها الزوجية، ويتكون مسلسل كامل العدد للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة، وذلك في إطار اجتماعي لايت كوميدي.