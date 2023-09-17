نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين المقبل.. طه دسوقي ضيف برنامج "صاحبة السعادة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان طه دسوقي ضيفًا مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة dmc، يوم الإثنين المقبل، ويذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

طه دسوقي أفضل ممثل صاعد



وفي سياق آخر، حصل الفنان الشاب طه دسوقي على جائزة أفضل ممثل صاعد من مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين بتصويت الجمهور مناصفة مع كل من عمر الشريف، والفنان عصام عمر.



ما هي آخر أعمال طه دسوقي السينمائية؟

يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي هو فيلم "حظك اليوم" الذي تم عرضه من خلال فترة وهو من بطولة فيلم حظك اليوم طه دسوقي، هدى المفتي، مروان يونس، فاتن واصل، بسنت شوقي، شريف الدسوقي وهو من إنتاج شركة هاي ميديا للمنتج إيهاب السرجاني، تأليف أحمد البيلي، إخراج أسامة عرابي.



أحداث فيلم حظك اليوم

ودارت أحداث فيلم حظك اليوم، حول الصحفي عُمر، الذي يتعرف على الإنفلونسر ليلى، في ليلة هادئة، ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثرى، لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهما وأصدقائهم في مشاكل أكبر

ما هي آخر أعمال طه دسوقي الدرامية؟



يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي هو مسلسل "الصفارة " الذي شارك به في موسم رمضان الماضي، بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح، وإخراج علاء إسماعيل، عبد الرحمن جاويش، وإنتاج شركة media Hub – سعدى وجوهر، وتنفيذ الإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل الصفارة

ويعد مسلسل "الصفارة" أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، ودارت أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، واسندت الشركة المنتجة اخراج المسلسل للمخرج علاء إسماعيل الذي يعد تجربته الأولى في الدراما التليفزيونية، حيث أن إسماعيل عمل مخرجًا لبرنامج "البلاتوه" في أجزائه، بالإضافة على إخراجه لمسرحية أمين وشركاه التي قدمها عام 2019.