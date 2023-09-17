نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "ألفريدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة إلهام شاهين، لتقديم تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يحمل اسم “ألفريدو”، من المقرر عرضه على قناة on tv يوم 24 سبتمبر الجاري، وحرصت على الترويج للمسلسل الجديد عبر حساباتها الرسمية على منصات السوشيال ميديا، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز تفاصيل العمل.

ما هي تفاصيل مسلسل “ألفريدو”؟

المسلسل بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمي، ندى موسى، إيمان السيد، محسن صبري، أمير شاهين، وهو مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود.

من هم فريق عمل حكاية "ألفريدو"؟

المسلسل تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في الكتابة سارة مصباح، إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تجسد إلهام شاهين خلال الأحداث شخصية إمرأة تحمل اسم “سوسو”، وظهرت وشعرها مزين بخصلات شعر بيضاء، وأكدت في تصريحات لها أن الدور سيكون مفاجآة للجمهور وتقدمه لأول مرة في مشوارها.



ومن ناحية أخرى تعود إلهام شاهين، للسينما بعد غياب 3 سنوات، بفيلم "فيتو" من إخراج ياسر سامي، وتشارك في بطولته رانيا يوسف.

ما هي آخر أعمال إلهام شاهين؟

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين كان مسلسل "بطلوع الروح" في رمضان 2022، بطولة منة شلبي، وإلهام شاهين، أحمد السعدني، عادل كرم، محمد حاتم، دياموند بو عبود، تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.