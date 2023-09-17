نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024..تعرف على الخريطة المبدئية للأعمال الدرامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الأيام الجارية بدء صناع الأعمال التلفزيونية، تصوير أعمالهم الفنية التي من المقرر طرحها خلاص موسم رمضان المقبل، حيث بدء بعض النجوم تصوير مسلسلاتهم، كما بدء البعض الآخر في اختيار أبطال أعمالهم، استعدادًا للحاق بموسم رمضان 2024،وفي السطور القادمة نعرض لكم أبرز هذه الأعمال.

الحشاشين

بدأ بيتر ميمي في تصوير مشاهد من المسلسل منذ فترة،استعدادًا لطرحه بموسم رمضان، وهو بطولة النجم كريم عبد العزيز، وقد بدأ مبكرًا في تصويره، وذلك نظرًا لضخامة العملية الإنتاجية.

ما هي أحداث مسلسل “الحشاشين”؟



تدور قصته حول جماعة الحشاشين وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون ويتناول المسلسل عمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

من هم أبطال مسلسل “نعمة الأفوكادو”؟

كما بدأ محمد سامي تصوير عدد من مشاهد العمل ليخوض بها موسم رمضان المقبل 2024، وهو من بطولة كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، والمسلسل من تأليف محمد سامى ومهاب طارق، وإخراج محمد سامى، سيكون 15 حلقة وتجسد مي عمر به دور محامية.

ما هي تفاصيل مسلسل “الراكون”؟



ويواصل النجم يوسف الشريف تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "الراكون" والذي يعود من خلاله للدراما الرمضانية من جديد، وهو من تأليف زوجته إنجي علاء ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطال العمل بالتزامن مع انطلاق تصويره الفترة القليلة المقبلة.

من هم أبطال مسلسل “ألف ليلة وليلة”؟



كما بدأ النجم ياسر جلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد “ألف ليلة وليلة” والذي تم تأجيل عرضه من موسم رمضان الماضي نظرًا لضخامة العمل إنتاجيًا، وللتحضيرات الكثيفة بسبب المراحل الزمنية التي تدور فيها أحداث المسلسل ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، ونور وشيرى عادل، وليد فواز، سامي مغاوري وعدد كبير من الفنانين والمسلسل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري

ماذا عن مسلسل "كوبرا"؟

يعود محمد إمام للدراما من جديد بعد غياب عدة أعوام، من إخراج رامي إمام ومن المقرر أن ينطلق أولى أيام تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة تحت قيادة المخرج أحمد شفيق والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وجاري التعاقد مع باقي ابطال العمل.



ما هي قصة مسلسل "قصة المدينة"؟

بعد نجاح الصفارة العام الماضي يخوض أحمد أمين السباق الرمضاني المقبل بمسلسل يحمل اسم مؤقت وهو “قصة المدينة” ويضم 15 حلقة وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج كاملة أبو ذكري والتي تواصل في الوقت الحالي إجراء تحضيرات مكثفة استعدادًا لبدء التصوير خلال شهر نوفمبر المقبل، وتدور أحداثه عن قصة حقيقية لموقعة الإسماعيلية هي اشتباك مسلح يوم 25 يناير 1952 حين رفضت قوات الشرطة المصرية تسليم أسلحتها وإخلاء مبنى المحافظة للقوات البريطانية، ويشارك في بطولة مسلسل قصة المدينة كل من محمد ممدوح وركين سعد وأحمد داش ومايان السيد وغيرهم من الفنانين.



من هم أبطال مسلسل “طبيبه شرعية”؟



تخوض بشرى السباق الرمضاني النقبل بمسلسل "طبيبة شرعية"، وقد إنطلق التصوير منذ فترة، وهو من بطولة بشرى، نضال الشافعى، رازان مغربي، صلاح عبدالله، ومروه عبدالمنعم، وتدور أحداث المسلسل حول عالم الطب الشرعي والأبعاد العلمية والفنية والطبية في تفسير الجريمة من خلال كواليس وحياة طبيبة شرعية وزميلاتها، بعد أن وجدوا أنفسهم متورطين في قضايا ترتبط بعملهم وتؤثر على حياتهم الشخصية.