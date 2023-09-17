نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصي حاتم ينثر مشاعر الحب في جديدة "شعندي غيرك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان العراقي قصي حاتم نجم برنامج "ذا فويس" أغنية جديدة حملت عنوان "شعندي غيرك" بأسلوب موسيقي مختلف وكلمات عاطفية مؤثرة،حاملة بين طياتها وأسلوبها الغنائي احساس مرهف، تعاون في كلماتها مع الشاعر حيدر الأسير، ومع الملحن عبدالله الهميم في تلحين الأغنية وتوزيعها موسيقيًا، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس إحسان صادقي.

مفاجأت جديدة في انتظار قصي حاتم

ويؤكد قصي حاتم من خلال هذا العمل الجديد امكانياته الصوتية الجميلة والمميزة في غناء هذه النوعية من الأغنيات العاطفية، والذي طرحها ضمن أسلوبه الجديد في إختيار الأعمال وطريقة طرحها، موضحًا أنه يعمل على تجهيز مفاجآت جديدة مميزة ومختلفة في أسلوبها.

كلمات الأغنية



ويقول قصي حاتم في مقدمة كلمات أغنية "شعندي غيرك" الذي عرضها عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" ضمن عمل ممنتج حمل كلمات الأغنية:

شعندي غيرك.. يافرح عيني وبجيها

شعندي غيرك.. ماليها انت دنيتي

شلون اغيرك.. ميال گلبي بس الك

نبرة صوتك أحلى نبره.. تگول اسمي

لك في قلبي.. مملكة حب وغرام

وبين نبضي.. بيتك وغمض ونام

الله يدري.. عافيتي يمك والأمان

كلشي وانت وياي أحبه.. حتى حزني

وعرضت الأغنية في قناته الرسمية، بجانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات العراقية والعربية، إلى جانب توفرها في جميع المنصات والمكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأعمال الصوتية.





نبذة عن قصي حاتم

وهو ابن الفنان حاتم العراقي، لوالده دور كبير في تشجيعه على الغناء، وتعلم الموسيقى، بالإضافة إلى تشجيعه الدائم له ليواصل دراسته الأكاديمية.

نشأ قصي في أسره فنية وعشق الغناء والموسيقى، وهو مقيم حاليًا في الأردن ليتابع تعليمه الأكاديمي وهو أيضًا ملتزم بتعلم الموسيقى في نفس الوقت، ويتردد إلى دبي حيث تقيم عائلته.