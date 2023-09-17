نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا ينفي شائعة إصابته في عينه.. ويواصل تصوير "جولة أخيرة" بلبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى النجم أحمد السقا ما تم تداوله من شائعات خلال الأيام الماضية حول اصابته في عينه واستعداده للسفر من أجل العلاج موضحًا أنه يعمل حاليًا على تصوير مسلسله الجديد "جولة أخيرة" في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث قطع شوطًا كبيرًا في تصوير مشاهد العمل الذي انطلق الشهر الماضي بعد عام كامل من التحضيرات.



من هم أبطال مسلسل “جولة أخيرة”؟

مسلسل جولة أخيرة" يخوض به السقا أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلًا من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، علي صبحي، حنان سليمان، صفاء الطوخي، سحر رامي، وضيفة الشرف حنان مطاوع.

تفاصيل شخصية السقا بالمسلسل

المسلسل يعرض على منصة شاهد VIP خلال الفترة المقبلة ويظهر السقا خلال أحداثه بشخصية طبيب يدعى يحيى، الذي يدرس الطب ويدخل المجال بناءً على ضغط من والده، ولكنه يمتلك حلمًا يحاول تحقيقه وهو ما ستكشفه الأحداث.

“تلج أحمر”..تجربة سينمائية في انتظار أحمد السقا

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد “تلج أحمر”، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال

ما هي آخر أعمال أحمد السقا؟



يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.