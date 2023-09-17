نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي على مسرح الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بذكرى وفاة الموسيقار الراحل بليغ حمدي حيث تقيم حفل من أعمال الموسيقار بليغ حمدي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار وصولو كمان عزف الدكتور إيهاب عبد الحميد وبمشاركة نجوم الأوبرا، وذلك الجمعة الموافق ٢٢ سبتمبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً على مسرح الجمهورية.

من أبرز المشاركين في إحياء ذكرى الموسيقار بليغ حمدي؟

ويشارك في حفل إحياء ذكرى الموسيقار بليغ حمدي كل من: الفنان ياسر سليمان والفنان محمد متولي والفنانة صابرين النجيلي على مسرح الجمهورية.

ما هي أبرز ألحان الموسيقار بليغ حمدي؟

يذكر أن الموسيقار بليغ حمدي لحن جميع الألوان الغنائية منها رومانسية وشعبية ووطنية والقصائد وابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي، وأشهرها مولاي بالإضافة إلى أغاني الأطفال مثل أغنية " انا عندي بغبغان"، وأغاني أخرى في مسلسل "أوراق الورد" للفنانة وردة.

كما لحن بليغ حمدي، الأغنية الأخيرة في حياته "بودعك" ليودع الجميع وأولهم زوجته وردة التي انفصلت عنه قبل وفاته ليختار الابتعاد وصراع المرض وحيدًا، وعلى الرغم من وفاتهما ظل حبهما علامة وتراث تتناقله الأجيال.

وتعاون الموسيقار بليغ حمدي، مع عبدالحليم حافظ، وأبزر الأغانى منهم، "خايف مرة أحب" و"أعز الناس" و"سواح" و"على حسب وداد قلبي"، وغيرها من الأغانى التي وصلت لـ 30 أغنية.

كما تعاون بليغ حمدي مع أم كلثوم في العديد من الأغنيات منها أغنية: " بعيد عنك، سيرة الحب، فات الميعاد، الحب كله وغيرها ".