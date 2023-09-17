اليوم.. سلمى أبو ضيف تبدأ تصوير مسلسل "زينهم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تبدأ الفنانة سلمى أبو ضيف مساء اليوم في تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "زينهم "أمام النجم أحمد داود، وذلك بعدما بدء المخرج يحيى إسماعيل، أمس تصوير عدد من مشاهد العمل لبطل المسلسل أحمد داود.



تفاصيل مسلسل “زينهم”

والعمل يأتي في حلقات متصلة منفصلة، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والغموض، داخل مشرحة زينهم حيث يلعب دور طبيب شرعي، سيكون من نوعية الـ 30 حلقة،وسيعرض في موسم الشتاء على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



من هم طاقم عمل مسلسل "زينهم "؟

والمسلسل يعتبر أول بطولة مطلقة ل أحمد داوود في الدراما التليفزيونية، ويشارك في بطولة العمل كريم قاسم، وسلمى أبو ضيف، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج يحيي إسماعيل، وإنتاج اروما.



تألق سلمة أبو ضيف في "تحت الحزام "



وفي سياق آخر، تألقت سلمى أبو ضيف بشكل كبير أمام غادة عبد الرازق في مسلسل حدث بالفعل حكاية "تحت الحزام"، يشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

ما هي آخر أعمال سلمى أبو ضيف؟

يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف هو رسالة الامام، وهو من بطولة خالد النبوى، أروى جودة، نضال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف، خالد القيش، هافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، المسلسل من سيناريو وحوار المؤلف محمد هشام عبية، إخراج ليث حجو، وإنتاج شركة سعدي جوهر

قصة مسلسل رسالة الامام



وسلط العمل الضوء على الحقبة الزمنية منذ وصول الإمام إلى مصر، ويدخل الشافعي مصر حاملًا علمه ورسالته فى ظل وجود محاولات انفصالية وتشتت مذهبي حاد، إلا أن وجود الإمام الشافعي فى المنطقة ساهم بشكل كبير في تخطي مصر تلك العقبات، بعلمه وشخصيته اللذين أثروا بشكل كبير فى مرور تلك الفترة، وسرد المسلسل جميع الأحداث في إطار درامي شيق.



وتناول المسلسل حقبة زمنية هامة في أواخر حياة الإمام الشافعي تحديدًا نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري في آخر 6 سنوات من حياته التي عاشها في مصر، وشهدت ذلك الفترة اختلافات جذرية، وظهرت صراعات كثيرة على السلطة ومحاولات الإنفصال المذهبي عن مصر