حورية فرغلي تفصح عن اسم فتاة ارتبط بها حسن شاكوش: سافروا وخرجوا مع بعض

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة حورية فرغلي على أزمتها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعد أن قالت طليقة الأخير إنه على علاقة بفتاة ثالث حرف من اسمها راء، وربط الجمهور بين حورية وعلاقتها بشاكوش، وهو ما نفته الفنانة، وأكدت أنها ليس لها علاقة به، ولم تقابله ولا مرة من قبل.



تصريحات حورية فرغلي

وردت حورية فرغلي عن ربط الجمهور، بين اسمها واسم حسن شاكوش بعد تصريحات ريم طارق، إذ قالت، خلال لقاءها مع الإعلامي تامر شلتوت:" في مليون اسم اشمعنا حورية مسكتوا فيه، وأنا عمري ما شوفت شاكوش، بس بحب اغانيه، وزعلانة أنه طلق ريم، لو مكنش في حب جامد بينهم مكنش هيكون في خناقاتهم، هي بتحبه أوي وغيورة عليه، بس هو مش عايز يبان قدام الناس إنه بتاع ستات".



وتابعت حورية فرغلي:" ريم المفروض كانت تتعلم إزاي تخلي حسن ميبصش لحد غيرها، اللي اسمها سارة دي أنتوا سافرتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض، فمحبتش اسمي يجي في حاجة زي دي، أنا زعلت أن الموضوع خصوصًا أنه داخل في حتة الشرف، فلما تقولي اسمي هخرب لكم الدنيا".







موعد عرض برنامج تامر شلتوت

ويعرض برنامج الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.



ما هي آخر أعمال تامر شلتوت؟

يشار أن آخر أعمال تامر شلتوت كانت مشاركته في مسلسل “المداح”الجزء الثالث الذي يحمل اسم “أسطورة العشق”، وتم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023،و حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.



آخر أعمال حورية فرغلي



يذكر أن آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، بطولة رياض الخولي، حمدي السيد، شيري عادل، سلوى خطاب، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

ودارت أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول المسلسل قصة عبير التي تعيش في بيت عمها رياض أبو الدهب وفي رعايته بعد أن أصبحت يتيمة، لكن زوجة رياض تحاول جاهدة إبعاد عبير عن بيت عمها طمعا في الاستيلاء على ثروته.