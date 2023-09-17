بعد تصريحاتها الأخيرة.. حورية فرغلي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي، محرك البحث “جوجل” في الساعات الماضية، بعد استضافتها في برنامج الاعلامي تامر شلتوت شلتوت، حيث تحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والفنية، وحبها الأول وكواليس عدد من أعمالها.

طفولة حورية فرغلي

كشفت حورية فرغلي أسرار من طفولتها وقالت أنها مرت بمرحلة طفولة قاسية، بعدما انفصل والديها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، إذ أكدت أن انفصالهما أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، وعندما عرضتها والدتها على الأطباء أكدوا لها، أنها تحتاج إلى حنان كثير، لتعويض الظروف القاسية التي مرت بها في الطفولة.

كيف تقضي حورية فرغلي حياتها اليومية ؟

وتحدثت حورية فرغلي عن أصدقائها، قائلة:" معنديش صحاب ومبخرجش خالص، وبحب الحيوانات جدًا، كان عندي 13 كلب دلوقتي بقا 1، وعندي 8 أحصنة، مبخرجش مع الناس لأن محدش بيعزمني على حاجة، اتعودت أعيش لوحدي وبراحتي، بيتهيألي لو أتجوزت مش هستحمل حد ينام جمبي على السرير، كمان هيبقى في مشكلة، لأني بحب أمشي في شقتي براحتي وأجري مع الكلاب، مش شرط كل يوم ميكب وشعر ورموش، أنا باكل ضوافري أصلًا".

ما هي أحدث أعمال حورية فرغلي؟

يذكر أن حورية فرغلي انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها في فيلم "ظلال مهجورة"، الذي تعود به للسينما بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، ويشارك في الفيلم عدد كبير من الفنانين العرب، أبرزهم رشيد عساف، حسن عبدالفتاح، منصور الفيلي، نادين خوري، زهير عبدالكريم، هيا القايدي من الإمارات، وعبير اليوسف من مصر، وولاء عزام ودلع نادر، ولين برازي وأيوب الحجلي.

