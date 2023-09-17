منتجات متعددة فـي حلقة الرسم على القماش بجميعة الفنون

مسقط ـ «الوطن»:

أفرزت حلقة الرسم على القماش أعمال مختلفة قدمتها المشاركات في نهاية الحلقة التي قدمتها الفنانة ماريا جمال، و احتضنتها الجمعية العمانية للفنون بغلا، وبتنظيم من المديرية العامة للفنون بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. وقد أوضحت ماريا جمال: بأن الحلقة تضمنت 3 محاور أساسية وهي (معرفة المهارات المستخدمة للرسم على القماش) وأختيار (رسمة) أو (تصميمها)،على أن يتم نقل الرسمة على التيشيرت او قطعة القماش. وأضافت: بأن أهداف الحلقة هي جعل المشترك يتدرب على نقل رسمة مباشرة بالألوان، وكذلك جعله يمتلك مهارة دمج الألوان في القماش، إلى جانب معرفة طريقة تنسيق ألوان الرسمة مع ألوان التيشيرت أو القطعة القماشية.

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