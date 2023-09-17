هجوم حاد على أحمد سعد بسبب صورو في طيارة خاصة (متقلدش حد يا ليفة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب أحمد سعد، جمهوره مجموعة صور له من داخل طياره خاصة، وذلك عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وإنستجرام”، وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجمهور ومتابعيه.

والتقطت الصور للمطرب أحمد سعد، بنفس أوضاع تصوير الفنان محمد رمضان، وبنفس الرياكشنات، مما دفع بعض الجمهور لإنقاده، معلقين: “متقلدش نمبر وان، أنا بحبك متقلدش حد يا ليفه، عاوز تعمل فيها نمر وان، هو محمد رمضان سلفك طيارته الخاصة تتصور بيها”، وغيرها.

الجزء الثاني من ديو "قلب صافي"

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه مقطع الجزء الثاني مع دويتو غنائي له مع المطربة اللبنانية مها فتوني وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: "الجزء الثاني من أغنية قلب صافي، الله الله على الكوبليه ده".

طاقم أغنية "قلب صافي"



دويتو أغنية "قلب صافي" لـ أحمد سعد ومها فتوني، من كلمات الشاعر فارس قطارية، وألحان وتوزيع محمد عاطف الحلو.

كلمات أغنية "قلب صافي"

طول ما قلبك لسه صافي إوعى تزعل أو تشيل إوعى حد في يوم يغير طبع فيك طيب جميل الحياة مش سهلة يمكن والناس بقوا شيء يخوف بس ربك برضه قادر يسندك لو يوم تميل.

ماهي آخر أعمال أحمد سعد؟



وجديرا بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "دب دب" التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



طاقم أغنية "دب دب"

أغنية "دب دب" من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى ايهاب كلوبيكس، وإخراج حسين شعبان.

من هي مها فتوني؟



مها فتوني مهندسة تصميم داخلي استغلت مواقع التواصل الاجتماعي لإيصال موهبتها في الغناء، وطرحت أول أغنية خاصة بها بعنوان "متقلقش" قبل نحو 9 أشهر، كما طرحت أيضا أغنيتين بعنوان "الصبر جميل" و"سافرت بعيد".



كلمات أغنية "دب دب"



انا طالع وماليش سقف

والواحد مني بألف

مش عارفين يعملوا زيي

ومني بيضربوا كف في كف

لما ادخل اخش بقلب

لما اجي بيخدوا الجنب

خطوتي ليها ألف حساب

لما بتنزل عالأرض بدب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب

أنا ماشي ومبوقفش

أنا بنزل ألم وأؤش

مبحبش الف وادور

أنا بدخل وش لوش

أنا شغال ألف لألف

أنا ايدي في حرير تتلف

وتقيل على اي تقيل

كلها قدامي تخف

ايدي مش هتبطل عد

واللي معايا مش مع حد

مشغلش دماغي بحد

علشان كلها على قد القد

أنا هلعب يا مفيش لعب

بستسهل كل الصعب

وفي اي مكان تلقيني

مطرح ما الرجل تحب تدب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب

أنا جاهز من دلوقت

مش لسه هضيع وقت

طالع من فوق على فوق

والباقي من تحت لتحت

لما اجي انا باكل الجو

حلو ومن غير ما احلو

بيخافوا أول مانا باجي

أنا بالنسبه لهم عو

ايدي مش هتبطل عد

واللي معايا مش مع حد

مشغلش دماغي بحد

علشان كلها على قد القد

أنا هلعب يا مفيش لعب

بستسهل كل الصعب

وفي اي مكان تلقيني

مطرح ما الرجل تحب تدب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب دب دب

بدب دب دب