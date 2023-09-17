أسرار وخفايا مؤلمة وحزينة لا تعرفها عن فنان العرب محمد عبده .. أحرقوا صور والده قبل أن يراه وعاش عدة سنوات في دار الأيتام بدون اسرته!!

انت الأن تتابع خبرأسرار وخفايا مؤلمة وحزينة لا تعرفها عن فنان العرب محمد عبده .. أحرقوا صور والده قبل أن يراه وعاش عدة سنوات في دار الأيتام بدون اسرته!!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عاش المطرب السعودي الكبير محمد عبده لحظات مؤثرة في حفله العام الماضي على مسرح جدة، حيث غصت عيناه بالدموع أثناء غنائه كلمات تعبت الظلم وإجحافه. وراء هذه الكلمات تكمن تحديات كبيرة واجهها الفنان الخليجي القدير منذ طفولته الصعبة بسبب فقدانه لوالديه.



فقد توفي والد عبده عندما كان عمره سنة ونصف، مما جعله يقضي سنواته الأولى في دار للأيتام. بدأ مشواره الفني كهاوٍ عام 1957 من خلال الأناشيد في المدرسة.

وفي حوار سابق، كشف الفنان السعودي محمد عبده أنه كان طفل يتيم الأب، حيث توفي والده وهو في سن صغير جداً، وأكد أنه لم يراه ولا يعرف شكله.



وأوضح الفنان السعودي أن جميع صور والده تم حرقها قبل أن يتمكن من رؤيتها، ورجح السبب وراء ذلك قائلاً: "لم أرَ والدي ولا أعرف شكله، حتى صوره لم أرَها لأنهم حرقوها من كثرة بكاء شقيقتي كلما رأتها".



واعتبر الأيام التي قضاها في دار الأيتام بأنها كانت "أجمل أيام حياته"، حيث قال: "وبالفعل التحقت بدار الأيتام وعشت فيها أجمل أيام حياتي، حيث كانوا يكسونا أربع مرات في العام ويعطون كل طالب 30 ريالًا في الشهر وهو مبلغ كبير وقتها".



في عام 1960، شارك محمد عبده في برنامج الإذاعة "بابا عباس"، والتحق بالمعهد الصناعي في جدة، حيث حصل على دبلوم في صناعة السفن. في بداية حياته، عمل في قطاع البريد. تم اختياره كعضو في بعثة سعودية متجهة إلى إيطاليا لصناعة السفن في عام 1963،

ومع ذلك، تحوّلت الرحلة من روما إلى بيروت، حيث اكتشف موهبته في الغناء وتم تبنيه من قبل فائق عباس غزاوي والشاعر طاهر زمخشري والملحن عمر كدرس.



في عام 1982، حصل محمد عبده على لقب "فنان العرب" من الرئيس التونسي حينذاك الحبيب بورقيبة، الذي منحه أيضًا وسام "بورقيبة للاستحقاق الثقافي".



قرر محمد عبده اعتزال الغناء تقريبًا لمدة 8 سنوات بين عامي 1989 و 1997، حيث ابتعد عن إحياء الحفلات الغنائية لأسباب عديدة، من بينها تأثره بوفاة والدته ورغبته في مراجعة ما قدمه في الماضي والتخطيط لما سيقدمه في المستقبل.



لدى محمد عبده 7 أولاد من زوجته الأولى، وهم: نورة وبها يُكنى، وود وريم وهيفاء وعبد الرحمن وبدر ودلال. أما من زوجته الفرنسية ذات الأصول الجزائرية، فلديه 3 أولاد، وهم: عالية وخالد والعنود.

في عام 2020، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن أرشفة أعمال محمد عبده باستخدام تقنية "الهولوغرام"، حيث أصبح أول فنان في العالم يتم أرشفة أعماله بهذه الطريقة.