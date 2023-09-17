انت الأن تتابع خبر صدمة .. طرد روان بن حسين من السعودية بطريقة مخزية عقب إقدامها على هذا الفعل المتهور الذي جنّن الجماهير! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أسابيع من مسلسل "ذهبت مع الماء"، الذي أثارت به الجدل في السعودية، تعرضت الفنانة والفاشنيستا الكويتية روان بن حسين لهجوم لاذع في منصات التواصل الاجتماعي. وانتشر وسم "روان بن حسين غير مرحب بها" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) وأكد فيه المتابعون رفضهم لأي دعوة توجه للفاشنيستا الكويتية بسبب إساءاتها المتكررة للمملكة حسب وصفهم.

كان آخر توتر أثارته بن حسين مع السعوديين حين علقت على الانتقادات الموجهة لمسلسلها "ذهبت مع الماء" وأنباء حذفه من نتفلكس. ردت الفنانة الكويتية بأنها لا تكترث للانتقادات التي تهدف لهدم العمل وأبطاله وبالمقابل تهتم لوجهات النظر البناءة حسب وصفها.

وطالبت دانا بمحاسبة وإقالة كل من سمح بدعوتها واساءت لبنات وأبناء الوطن والحكومة وشككت بنزاهتهم ومع ذلك تمجد ويكتب عنها المُلهمه والمبدعه.

في لهجة حادة، أشارت المغردة إلى اختراق وسائل الإعلام وهيئة الترفيه قائلة: "خلال السنوات الماضية، كانت وسائل إعلامنا مخترقة وحتى الآن لم تتم تطهيرها من المتسللين! هذا خطأ لا يمكن أن يُغفر للمسؤولين عن هذا الأمر". وشارك آخرون مقاطع فيديو مثيرة للجدل ظهرت فيها الكويتية وقد تم تشبيهها بالممثلة هيا الشعيبي، ومن بينهم علي الذي غرد قائلاً: "خلوها تلحق خويتها وإن جاءت.. سأقوم بحلق شنبي تمامًا وسأغطيه بعلبة بيبسي".

تساءلت مغردة أخرى قائلة: "على أي أساس تمت دعوتها بالضبط؟! وحاضرها أسوأ وأضعف من ماضيها. يعني، من أجل احترام نفسي وحسابي، لن أقوم بنشر مقاطع أخرى تتعلق بفضائحها".

وأضافت: "كلنا نعرف من هي، ليس لديها أخلاق أو مبادئ أو أي ارتباط بالموسيقى أو الفن بشكل عام. معروف أنها تستخدم نفسها فقط بسبب مظهرها الخارجي".

وكانت حاملة لقب "بروك شيلدز الكويت" قد علقت على الانتقادات الموجهة لها، مؤكدة أنها تهدف إلى تحسين مستواها التمثيلي واكتساب الخبرة والعمل على تطوير مهاراتها في التمثيل، خاصةً أنها تخوض أول تجربة لها في عالم التمثيل، حسبما صرحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "et بالعربي".