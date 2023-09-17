رئيس قصور الثقافة يتحدث عن مهرجان "مسرح الهواة" وأهمية قصر ثقافة روض الفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافه، عن سعادته البالغة لعودة مهرجان “مسرح الهواة”، من جديد بعد توقف عام كامل لافتا إلى أن المهرجان يعد من اهم المنابر الفنيه والمشروعات التي تقام من خلال الهيئة.

أهمية مهرجان مسرح الهواة

وأكد عمرو البسيوني في تصريح خاص "دوت الخليج الفني"، على أن توقف المهرجان لمده عام جعله يعود بقوة واستعادة بريقه فضلا عن ضم عدد كبير وجيد من الأعمال المسرحية والموهوبين الذين يسعون لإيجاد فرصة لخروج موهبتهم إلى النور، ودعمهم ماديا لأن الكثير من الفرق الموهبة لا تملك أن تنتج لنفسها عروضا مسرحية.

وتابع رئيس قصور الثقافة، أن المهرجان يكرم كوكبة كبيرة ولامعة من الفنانين المسرحيين الذين أضافوا للفن المسرحي وخرج من تحت أيديهم أجيال كثيرة من المسرحين في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن جميع النجوم الذين دعوا لدعم المهرجان استقبلوا الدعوة بكل ترحيب وسعاده ولم يتاخر احد عن تلبية الدعوة.

إقامة معظم الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة روض الفرج



وتطرق رئيس قصور الثقافة عمرو البسيوني، في الحديث عن قصر ثقافة روض الفرج، مؤكد على أن هذا القصر يعد علامة مميزة في القاهره، وذلك لأن عدد القصور بمحافظة القاهرة قليل ومن المقرر أن تقام جميع الفعاليات والأنشطة الثقافيه والفنية بمحافظه القاهرة خلال الفتره المقبله داخل هذا القصر، مشيرَا إنه شاهد على إعادة الروح وتطوير هذا المسرح بعد أن غلق بسنوات عديدة.

نبذة عن المهرجان



يذكر أن المهرجان سوف يصدر أول ذاكرة توثيقية للمهرجان منذ بداية دوراته عام 1996 وحتى الدورة الحالية ويتضمن الكتاب سيرة ومسيرة المهرجان راصدا أماكن الانعقاد، رؤساء المهرجان، مديرو المهرجان، المكرمون، الجوائز، اللجان الفنية مثل لجنة الندوات النقدية، لجان التحكيم، لجان المشاهدة. يقوم على تحكيم هذه الدورة نخبة من كبار الفنانين وهم د. أحمد مجاهد د. عبد الناصر الجميل، د. هاني كمال.

برنامج فعاليات مهرجان مسرح الهواة



ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان الذي تقدمه الإدارة العامة للجمعيات الثقافية برئاسة عبير رشيدي، في اليوم الثاني الجمعة 15 سبتمبر عرضين هما: "سبع ورقات كوتشينة" تأليف عيد الحسيني إخراج أحمد الغزلاني من انتاج جمعية رواد ثقافة دمياط، أما العرض الثانى فهو "عيون بهية" من تأليف بكري عبد الحميد وإخراج عماد عبد العاطي من إنتاج جمعية آفاق للتدريب والتنمية بالأقصر وبعد انتهاء العرضين تعقد لجنة نقدية لمناقشتهما.



أما اليوم الثالث فيبدأ بعرض "ضلع مؤنث سالم" من تأليف وإخراج أحمد رجائي ومن إنتاج الجمعية المصرية لهواة المسرح.



والعرض الثاني فهو عرض "القيد" تأليف محمد موسى وإخراج مصطفى إبراهيم من إنتاج جمعية رواد قصر ثقافة قنا.

اليوم الرابع فيبدأ بعرض "قسمة" من تأليف حسام الدين عبد العزيز وإخراج شريف النوبي من إنتاج جمعية تنمية المجتمع بنجع الطويل بالطود بالأقصر والعرض الثاني فهو "عباد الشمس" تأليف أسامة فرغلي إخراج حمدي طلبة ومن إنتاج مؤسسة (س) للثقافة والإبداع.



واليوم الخامس فيبدا بعرض "صفية" تأليف بهاء طاهر إخراج منال عامر من إنتاج الجمعية المصرية للتوعية الفنية والثقافية بشبرا.

واليوم السادس فهو يبدأ بعرض "آخر رايات الأندلس" تأليف آلاء كرامة إخراج خالد عاطف من إنتاج جمعية الخدمات للأسرة والمجتمع ببورسعيد. ويليه حفل الختام وإعلان التوصيات والجوائز.