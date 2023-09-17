بعد تصريحاتها ببرنامج في العمق.. حورية فرغلي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة حورية فرغلي، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد استضافتها في برنامج الاعلامي تامر شلتوت شلتوت، حيث تحدثت خلال اللقاء عن حياتها الشخصية والفنية، وحبها الأول وكواليس عدد من أعمالها.

طفولة حورية فرغلي

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كشفت حورية فرغلي أسرار من طفولتها وقالت أنها مرت بمرحلة طفولة قاسية، بعدما انفصل والديها بعد 48 ساعة فقط من ولادتها، إذ أكدت أن انفصالهما أثر عليها بشكل كبير، منها أنها لم تنطق إلا عند بلوغها 8 سنوات، وعندما عرضتها والدتها على الأطباء أكدوا لها، أنها تحتاج إلى حنان كثير، لتعويض الظروف القاسية التي مرت بها في الطفولة.

كيف تقضي حورية فرغلي حياتها اليومية ؟



وتحدثت حورية فرغلي عن أصدقائها، قائلة:" معنديش صحاب ومبخرجش خالص، وبحب الحيوانات جدًا، كان عندي 13 كلب دلوقتي بقا 1، وعندي 8 أحصنة، مبخرجش مع الناس لأن محدش بيعزمني على حاجة، اتعودت أعيش لوحدي وبراحتي، بيتهيألي لو أتجوزت مش هستحمل حد ينام جمبي على السرير، كمان هيبقى في مشكلة، لأني بحب أمشي في شقتي براحتي وأجري مع الكلاب، مش شرط كل يوم ميكب وشعر ورموش، أنا باكل ضوافري أصلًا".

ـ حورية فرغلي تحكي رؤية مرعبة رأتها بمنامها: شُفت نفسي بالكفن.. والساعة 12 هياخدوني اتسأل

روت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل رؤية مرعبة رأتها بمنامها، حيث أشارت إلى أنها حلمت بهذه الرؤية وهي في العاشرة من عمرها، لكن رغم مرور السنوات، لكنها لم تسطتع أن تنسى هذه الرؤية، حيث رأت نفسها مكفنة، ولم يظهر منها سوى يدها، وتنتظر الساعة تصل لـ 12، حتى تسأل عن ما فعلته في حياتها.

فقالت حورية فرغلي خلال لقاؤها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق: حلمت وأنا صغيرة أن في صندوق خشب عامل زي الأوضة، بس منورة رغم أن مفيهاش لمبة، وأنا في كفن وإيدي بس اللي طالعة، ومنتظرة الساعة تيجي 12، عشان يجوا يخدوني أتسال.

وتابعت حورية فرغلي: في اللحظة دي أنا كل دقيقة بتعدي عشت فيها رعب، لغاية ما قُمت من على السرير مفزوعة، رغم أني مشوفتش وشي في الحلم، لكن بسبب الرؤية مازال عندي مشكلة كبيرة في النوم، بنام بصعوبة وعشان أحلم محتاجة معجزة.

حورية فرغلي: أرتبطت بواحد حرامي.. ورجعت من دبي معايا 302 بنطلون

كشفت الفنانة حورية فرغلي أنها ارتبطت بـ شخصًا، لكنها فوجئت بأن هذا الشخص نصاب، وسرق بنكًا، وسافر خارج البلاد، وهو الأمر الذي تسبب لها في المرور بأزمة نفسية، بعد خداعها في هذا الشخص.

وتابعت حورية فرغلي: أنا بستحمل أي حاجة إلا الخيانة، كل الرجالة بيحبوا البنات اللي أجسامهم حلوة، الجمال عينيك هتاخد عليه وخلاص، لكن اللي بيفضل الروح والشخصية دا الأهم.

وفي سياق آخر، تحدثت حورية فرغلي، عن حبها الشديد للتسوق، وشراء الملابس الكثيرة، حيث أشارت إلى أن لديها غرفة كاملة لملابسها، وأثناء عودتها لمصر من إحدى زيارتها لـ دبي، وقفها أحد رجال الأمن بالمطار، الذي فوجيء بـ شرائها 302 بنطلونًا، حيث قالت: رجعت من دبي بشنطة كتير، فرجل الأمن وقفني قالي أنتِ جايبة 302 بنطلون يا مدام، قُلت له والله مش بتاجر بيهم دول بتوعي.

وأضافت حورية: عندي أوضة خاصة للهدوم، وأكتر حاجة بتضايقني أن البني آدم يكون ريحته وحشه، وأول حاجة بتلفت نظري للشخص أسنانه، الله جميل يحب الجمال، أنا بشوف ياسمين صبري ست جميلة جدًا.

موعد عرض برنامج في العمق

وبرنامج In Deep في العمق، يقدمه الإعلامي تامر شلتوت، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ويعرض يوم السبت من كل أسبوع، ويستضيف الإعلامي خلال حلقات البرنامج مجموعة من نجوم الفن.