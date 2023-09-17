بعد كشف سرقة اللحن.. "شارع الحياة" تتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر كليب مهرجان “شارع الحياة”، لمطرب المهرجانات الشعبية كريم كرستيانو، المرتبة الأولى لتريند موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، وذلك بعد طرحه بأيام، فضلا عن اكتشاف سرقة لحن من أغنية “أنا لو أذيته”، للفنان محمد حماقي.

ما الذي قاله الملحن محمد يحيي بشأن سرقة لحنه لأغنية أنا لو أذيته؟

وعلق الملحن محمد يحيى علي صفحة التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا: يعني سرقه علني كده للحن انا عامله لحماقي أنا لو أذيته من سنين وكلام مفيش مستوى متدني أسوء من كده، وعادي ويطلع ترند رقم واحد يوتيوب ومفيش أي رقابة لحقوق الناس ايثه ده يا جماعه مين دول أساسا، وإيه علاقتهم بالمزيكا أصلا، وأصلا طلع كمان واحد اسمو عصام صاصا سارق اللحن.

كلمات المهرجان

حزني انتصر قلبي اتكسر على نفسي انا زعلان تاهت ملامحي ووشي من كتر الزعل بهتان الكل خاني وصحتي دي خانتني هي كمان الدنيا جايه عليا بس انا قدها وقدود زي الجبل واقف وتد ولسه حيلي مشدود علشان بطل كاسر الكمين ومعدي اي حدود يالف خساره علي خيري إلى هما كلووه عملت كتير أو ي واخرتها دول نكروووه لو اعرف كنت جبت مكانكو كلب لولوه علي اشكالكم الناقصه دي الف اتفوو تمرهمو للي يديكو كل يوم مصروف وتعشقو في إلى بيوزع عليكو كيوف تشوفو الحورمه تبقو كلاب عليها صفوف مبينكو الراجل المجدع عايش مكروف انا كنت طيب من قريب بس عدا وفااات قلبي الحنين الف رحمه عليه بقا عشان مات مبقتش انا إلى في بالكو لا دانا جي بمفجأاات هتشوفو حد ملوش عزيز ومبداه الجنيهين اه نفسي نفسي ثم نفسي والي باقي بعدين عشره سنين لو عالاونطه هخسرها في ديقتين يبخت الحورمه باصحابنا ولاد الاوباش دي بتشوف جدعنه منهم مبنشوفهاش عملت قيمه لشباشب والله متسواش فينك يارجوله شكلك بايته في الانعاش مفيش وقت لعتاب ولا وقت للتأديب ده كله هيتعامل واحد غريب وقريب طلعتو اوسخ من إلى في قلب تل ابيب بناقص منكو يلا وهكرف إلى يخيب الناس عليا تملي باصه وفاكرين ان انا بيه وانا حالي والله ربنا لوحده إلى يعلم بيه متشيلو عينكو دي من عليا وسيبوني في إلى انا فيه كنت اسد بس الحسد نزلني سابع ارض خلاني ديما مكتئب وانا شاب زي الورد بعد اما كنت بكت وبيه بقا ناقص اخد قرض هموت واعرف ليه فاكريني شايل ملاييين ياريت والله بس ازاي واجيبها منين دانتو إلى يعرفكم يموت وفي ضهره دين ده اشكالكم تجيب الفقر مش جنيهين دانا اعرف حد لما بيدي للحاجه بوووز ده لو لسه بضمانها يبص ليها تبوظ ده بيطلع اشعات من عيونه الجوز تخلي الشاب شعره يشيب ويبقا عجوز شارع الحياه مش هو هو ولا هما هما الناس الدنيا حالها صبح عجيب والمحترم احداااس بقا كله ماشي شايل سلاح عايشين في افتر ماس معاك جنيه هتعيشها بيه والناس هيحترموك جاحد وظالم هيخافوك وعافيه هيحبووك هتعيش غلوبه تكون فريسه لناس يجوعو ياكلوك خلاص بقا كلو بيعيشها وعامل افاتار وكله علي الحيطه بيمشي ويبخ في نااار ده جيل الفين ماسك بدل القلم جرار ياريت فيهم واحد قلبه يجيبه في حوار عويل عايش في دور هتلر في وقت الحرب وهو قفاه يعيني شبعان ووارم ضرب عيال عاملين عتاوله بس مفيهاش قلب اخرهم في الحاله التكريت وهري وندب.





من هو محمد يحيي ملحن أغنية أنا لو أذيته لحماقي ؟

يذكر أن الملحن محمد يحيى تعاون في مشواره الغنائى مع كبار النجوم منهم الهضبة عمرو دياب وحماقي وتامر حسنى واليسا ونانسي عجرم وجورج وسوف ولطيفة وغيرهم.