نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع: دوري في “صوت وصورة” مختلف ومليء بالإثارة والتشويق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن تحمسها الشديد لعرض مسلسلها “صور وصورة” المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة على شاشة dmc، لتخوض به منافسة مسلسلات الأوف سيزون.

حنان مطاوع

أبرز تصريحات حنان مطاوع

وقالت “حنان” في تصريحات صحفية إن المسلسل أحداثه جديدة وشيقة، ومليء بالإثارة والتشويق، ويناقش موضوع جديد عن الذكاء الاصطناعي، لافتة أن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، ويتضمن العمل 30 حلقة.

وأكدت حنان أنها سعيدة بالتعاون مع شركة أروما، ووصفتها بأنها شركة محترمة تنتقي أعمالها، وسبق وتعاونت معهم في حكاية “أمل حياتي” والتي حققت نجاح جماهيري كبير وقت عرضها، مشيرة إلى إنه ا استمتعت بالتعاون مع فريق عمل المسلسل من المؤلف سليمان عبد المالك والمخرج محمود عبد التواب الذي تتنبأ له إنه سيكون من كبار المخرجين خلال الفترة المقبلة، والفنانين المشاركين في العمل جميعهم، متمنية أن العمل ينال إعجاب جمهورها.

مسلسل “ صوت وصورة ”

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمود عبد التواب "توبة" وتنتجه أروما ستوديوز وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

آخر أعمال حنان مطاوع

يذكر أن حنان مطاوع تألقت في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضا: أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

كما شاركت بموسم رمضان الماضي بمسلسل “وعود سخية” وتدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

العمل يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

بينما مسلسل سره الباتع من بطولة أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورا هاما في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، ولكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".