نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأزرق.. نانسي عجرم تخطف أنظار جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة أنيقة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه أزرق قصير ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة.

من هم صناع أغنية "تيجي ننبسط"؟

والجدير بالذكر ان أغنية "تيجي ننبسط" هي اخر أعمال الفنانة نانسي عجرم وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور، والكليب من إخراج ليلى كنعان.



ما هي كلمات أغنية تيجي ننبسط نانسي عجرم

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست آه

حبيبي تيجي نِنبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست هيست

هات ايدك فوق كتافي

ونلف الدّنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وأنا أسيبه

آه نركنه على أي رفّ رف

حبيبي ما تفكنا

م الشكليات فُكنا

حايقولوا يعني إتجننوا

طب ما يقولوا إتجننوا

ماحدشِ ليِه حاجة عندنا عندنا

ليِه حاجة عندنا

حبيبي تيجي نفتكس

كلام حُب جديد يتِلمس

غنوة نقولها لبعضنا

فرحة تكون من قلبنا

رقصة جديدة بتترقص بتترقص

اه يا حبيبي تترقص تترقص

هات ايدك فوق كتافي

ونلفّ الدنيا لفّ لف

و تاخدلك حُضن دافي

حاتلاقي قلقنا خفّ خف

خوفك م الدّنيا سيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

سيبه سيبه يا حبيبي وانا اسيبه

انا سيبه

نركنه على ايّ رفّ رف

رفّ رفّ رف

حبيبي تيجي نِنبسط

ننبسط

ولو الدنيا إتكربِست

نمشي ونديها ضهرنا

بِنروق وإحنا لوحدنا

و الناس عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست

عادي عادي

عادي لو هيست

عادي عادي هيست

عادي لو هيست هيست

عادي عادي عادي عادي

عادي لو هيست عادي

عادي لو هيست هيست

عادي لو هيست.