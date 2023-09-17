انت الان تتابع خبر اللي معاه فلوس يجهز أوضة النوم أنا جايا حالا... اتفرج زينة تصعق جمهورها العربي بعد تصرهاالترند.. مافعلته جنوني وجريئ!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الفنانة زينة الجدل، بسبب تصريحاتها الأخيرة عن السينما، والتي أدلت بها خلال المؤتمر الصحفي لفيلم "الإسكندراني" الذي سيبدأ تصويره قريبًا.

وأشارت زينة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعمل فيها مع المخرج أسامة أنور عكاشة، حيث سبق وأن تعاونت معه في مسلسل "عفاريت السيالة" والآن في فيلم "الإسكندراني". وأضافت زينة أنها تعتبر الأعمال التجارية التي تشارك فيها مع نجوم كبار فرصة لتحقيق النجاح والحصول على أرباح مالية.

من ناحية أخرى، أكدت زينة أنها تحب تقديم أعمال فنية تترك أثرًا قويًا لدى الجمهور، وتسعى للعمل مع نجوم كبار لتحقيق تاريخ فني لها.

وتحدثت زينة أيضًا عن أولادها التوأم، والتي ظهرت معهم في صورة واضحة للمرة الأولى العام الماضي. وقد تمت إثبات نسبهما للفنان أحمد عز بعد قضية قضائية تمت في محكمة الأسرة.

بطل فيلم الإسكندراني هو أحمد العوضي، ويشاركه في البطولة زينة وبيومي فؤاد ومحمود الليثي وانتصار وصلاح عبد الله ومحمود حافظ، والفيلم من إخراج خالد يوسف. وفي إحدى المقابلات، تحدثت زينة عن الفيلم ودورها فيه.

وتعتبر زينة من أبرز النجمات في مصر، حيث شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام. وكانت آخر أعمالها مسلسل "حعفر العمدة"، حيث شاركت فيه مع محمد رمضان وإيمان العاصي وهاله صدقي ومنة فضالي، وتم إخراجه بواسطة محمد سامي.