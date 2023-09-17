بكلمات مليئة بالحزن.. أحمد سعيد عبد الغني ينعى الفنان أشرف مصلحي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى النجم أحمد سعيد عبد الغني الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وذلك بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق “أحمد” على الصورة قائلًا:"لبقاء لله.توفي إلى رحمه الله الفنان اشرف مصليحي زوج بنت خالتي المخرجه الاستاذه منال الصيفي. الله يرحمك ياشرف ياطيب ياجدع".

الفنان أشرف مصيلحي وتعرضه لازمة صحية شديدة

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وأكدت منال الصيفي، إن الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

وأضافت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله".

أخر أعمال النجم أشرف مصيلحي

يذكر أن أشرف مصيلحي شارك في مسلسل الاختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

شارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.





أبرز أعمال أشرف مصيلحي

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها:" نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام، وكانت آخر أعماله الدرامية

مسلسل الطاووس.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021.



تدور أحداث مسلسل "الطاووس" حول كمال الأسطول وهو المحامي المخضرم والمهتم بقضايا التعويضات ولكن تنقلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب بعد تحقيقه في إحدى القضايا.



الأبطال المشاركين في مسلسل الطاووس



وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.