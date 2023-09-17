محمد جمعة ينعى الفنان أشرف مصيلحي

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان محمد جمعه وفاة الفنان اشرف مصيلحي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام

كتب محمد جمعه:' مع السلامة يا اشرف نسألكم الدعاء

توفي منذ قليل الفنان اشرف مصليحي بعد صراع مع مرض السرطان لفترة طويلة عن عمر يناهز ٤٩ عامًا، ونعي عدد من الفنانين والفنانات الفنان أشرف مصليحي أبرزهم الفنان أحمد وفيق.

نعي أحمد وفيق

نشر الفنان أحمد وفيق عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة للفنان الراحل أشرف مصليحي معلقًا عليها " إنا لله وإنا اليه راجعون مع السلامه يا أشرف..



انتقل إلي رحمة الله الزميل والصديق الفنان أشرف مصيلحي .. خالص العزاء للاخت المخرجة منال الصيفي ربنا يصبرك، ويصبرنا "

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وأكدت منال الصيفي، إن الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

وأضافت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله".

يذكر أن أشرف مصيلحي شارك في مسلسل الاختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

شارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها:" نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام، وكانت آخر أعماله الدرامية

مسلسل الطاووس.

يذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021.