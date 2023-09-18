يوسف فوزي: فريد شوقي خدني بالحضن أول ما شافني في وحوش الميناء

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان يوسف فوزي ضيفًا على برنامج تفاصيل والذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، وكشف أنه شارك في عدة أعمال فنية مع نجوم عمالقة مثل الفنان الراحل فريد شوقي وأحمد زكي وغيرهما، موضحا أنه قبل دخوله الوسط الفني كان يمتلك مطعما في إنجلترا، ثم جاء إلى مصر وأفتتح مطعما.

تصريحات يوسف فوزي



وأضاف يوسف فوزي، خلال حواره في برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل، المذاع عبر فضائية “صدى البلد 2”: "روحت إستديو مصر لـ نيازي مصطفى الله يرحمه، وقولت له أنا عاوز أمثل وكانت دي رغبتي، وقالي أنت شكل مطلوب وبعدها عملت معاه أول فيلم وحوش الميناء مع فريد شوقي ووقتها كان عندي 37 سنة".

وأشار يوسف فوزي، إلى أن فريد شوقي أحتضنه في أول مقابلة له خلال تصوير فيلم وحوش الميناء، معقبا:"أول ما شافني خدني بالحضن وقالي أنا شوفتك بتيجي اللوكيشن كتير هنا، وقالي لازم تحب المهنة دي علشان تحبك.. من حظي أني شاركت مع عملاقة الشاشة".



وتحدث يوسف فوزي، عن رفض عائلته لدخوله الفن، وأنه شارك في مشهدين بعمل وبعدها أخبرهم بأنه يخوض تجربة التمثيل، ولكن والده أنزعج من ذلك وأخبره بأن الذي يمتهن مهنة التمثيل لا يستمر في عمله.



وأختتم يوسف فوزي حديثه قائلًا: "من زمان كان نفسي أمثل بس كانت صحتى أحسن من كده.. في الأول الأسرة كان عندها الشهادة الجامعية أهم من أي حاجه.. ووالدتي كانت بريطانية وأتجوزت والدي في مصر وهي ممثلة عظيمة ومثلت بإنجلترا مسرحيات كتير".

موعد عرض برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يتم إذاعته الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.