نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني ينعى وفاة الفنان الشاب أشرف مصليحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعي منذ قليل الفنان أكرم حسني الفنان أشرف مصليحي والذي وافته المنية منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان لفترة طويلة عن عمر يناهز ٤٩ عامًا.

نعي أكرم حسني

حيث نشر أكرم حسني عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك صورة للفنان الراحل أشرف مصليحي قائلًا “ إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنان أشرف مصيلحي في ذمه الله”

نعي أكرم حسني

آخر أعمال الفنان أكرم حسني

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنان أكرم حسني فيلم “ العميل صفر” والذي يعُرض الآن بالسينمات.

أبطال فيلم “ العميل صفر”

و شارك في بطولة فيلم “ العميل صفر” الفنان أكرم حسني والفنان بيومي فؤاد والفنان مصطفى غريب والفنان محمد اوتاكا والفنانة فاطمة البنوي والفنان منذر رياحنة والفنان إسماعيل فرغلي والفنانة أسماء أبو اليزيد.