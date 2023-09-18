نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: "الترفيه تجاوز 120 مليون زائر منذ بدايته" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة خاصة ومليئة بالمفاجآت استضاف الإعلامي عمرو أديب معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في برنامجه "الحكاية"، وتحدث المستشار خلال لقائه عن المفاجآت والفعاليات التي يشهدها "موسم الرياض" وعن الإنجازات في مواسم الرياض الثلاثة الماضية.

كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن النجاحات والأرقام القياسية التي تحققت في المواسم الثلاث السابقة من موسم الرياض، حيث قال:" وصلنا لأرقام فوق المتوقعة، الترفيه بشكل عام تعدينا 120 مليون زائر منذ بدايته، في كل مناطق المملكة السعودية، وتعدينا 37 مليون زائر في موسم الرياض".

كما كشف إحصائيات عدد الزوار ففي العام الأول 2019 تعدى "موسم الرياض" 10مليون زائر، وفي العام التالي 15 مليون، وصولًا لعام 2022 وحقق 37 مليون زائر.

وكان قد كشف "تركي آل الشيخ" موعد انطلاق فعاليات موسم الرياض الرابع، والمقرر انطلاقه في 28 أكتوبر المقبل، وسيشهد إقامة نزالات ملاكمة عالمية، وبطولات كرة قدم، ومسرحيات وحفلات غنائية.