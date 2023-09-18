انت الان تتابع خبر بعمر الستة وأربعين عام.. زفاف زينة يفجر ضجة ويصدم طليقها أحمد عز.. لن تتخيل من هو العريس!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدّر خبر زواج الفنانة زينة وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي فجر ضجة وصدم طليقها الفنان أحمد عز. تداولت صفحات فنية أقاويل تفيد بزواج الفنانة زينة في سن الـ 46 مما أثار حالة من الجدل بين الجمهورمتسائلين عن حقيقة الأمر. وأوضحت أن العريس من خارج الوسط الفني ويعمل رجل أعمال ولكن لم يتم الكشف عن هويته حتى الأن، ولم يتم التأكيد أو النفي من قبل الفنانة زينة، فلم يتم التأكد من صحة تلك الأقاويل. وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور مع الخبر المتداول وأكد عدد منهم أن تلك زواج الفنانة زينة يعد بمثابة الصفعة القاسية لطليقها الفنان أحمد عز. فنياً تشارك الفنانة زينة في فيلم "الإسكندرانى" وتقدم شخصية فتاة إسكندرانية تسمى قمر والتي تعيش خلال الفيلم قصة حياة فتاة مكافحة وجدعة تتعرض للظلم ولكنها تكافح مثل أى امرأة مصرية. واكدت زينة انها بدأت تصوير مشاهدها في فيلم "الاسكندرانى" مع الفنان أحمد العوضى والمخرج خالد يوسف داخل بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، بعد فترة من التحضيرات وجلسات العمل والتحقت زينة بأسرة الفيلم التي بدأت تصوير أول مشاهد الفيلم الأربعاء الماضى.

يجدر بالذكر أن فيلم "الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك في بطولته أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، ومحمود الليثي.