انت الان تتابع خبر عادة كان يفعلها بشكل يومي.. التقرير الطبي للفنان أشرف مصيلحي يقهر زوجته بالسبب الحقيقي لوفاته.. (صدمة) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توفي الفنان المصري أشرف مصيلحي في مساء يوم الأحد 17 سبتمبر 2023 عن عمر يناهز الـ 49 عامًا، مما صدم الوسط الفني.

كان أشرف مصيلحي يعاني من مرض سرطان المخ الذي أنهى حياته في سن الـ 49.

في الأسابيع الأخيرة، تدهورت حالة زوجه أشرف مصيلحي بشكل مفاجئ، حسبما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي.

في مقابلة تلفزيونية، أكدت الصيفي أن زوجها لم يتناول الطعام أو الشراب منذ فترة، وأن حالته الصحية غير مستقرة، وأنه يعتمد على الأجهزة الطبية للبقاء على قيد الحياة، وطلبت من الجميع أن يدعو له.

وأشارت إلى أنه يعاني من التهاب في الدم في الفترة الأخيرة وحالته غير مستقرة، وكان يتلقى العلاج في المنزل.

عدد كبير من الفنانين عرضوا مساعدتهم للفنان أشرف مصيلحي، بما في ذلك الفنانة منة شلبي التي أرسلت مجموعة من الأطباء لعلاجه ومراقبة حالته الصحية.

يجدر بالذكر أن آخر أعمال أشرف مصيلحي كان مسلسل "الطاووس" الذي تم عرضه في عام 2021.

أشرف مصيلحي ولد في 23 أبريل 1974 وتخرج من معهد السينما قسم الإخراج.

بدأ الفنان أشرف مصيلحي مشواره الفني في عالم السينما من خلال مشاركته في فيلم "الأبواب المغلقة" للمخرج عاطف حتاته في عام 2001. ظهر مصيلحي في مشهد واحد فقط في هذا الفيلم. ومن ثم شارك في فيلم "بونو بونو" مع النجمة نادية الجندي.

شارك الفنان أشرف مصيلحي في العديد من الأفلام، ومن بينها "أسرار البنات"، "جواز بقرار جمهوري"، "أول مرة تحب يا قلبي"، "الحياة منتهى اللذة"، "الرهينة"، "الجزيرة"، و"شارع 18".