نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد نور يحتفل مع الصحفيين بنجاح "السهر للسهيرة" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد نور، بنجاح اغنية “السهر للسهيرة” التي حققت ما يقارب من ٣ ملايين مشاهدة على اليوتيوب.

وأعرب عن سعادته بنجاح الأغنية وبالتعاون مع الشاعر الغنائي والملحن مصطفى حدوتة والمخرجة بتول عرفة.

محمد نور

محمد نور

محمد نور

محمد نور

محمد نور

جزء من كلمات أغنية السهر للسهيرة

السهر للسهيرة جاي أسهر والليلة كبيرة هنا قعداتنا الحلوة كتيرة عشان إحنا صحاب مكان واللعب للعيبة بنضيع علشان كسيبة وأنا أحب الناس الحبيبة وفي قلبي صحاب مكان

تفاصيل الأغنية

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد نور ومصطفى حدوتة، وتوزيع كولبكس، والفيديو كليب من إخراج بتول عرفة.

فيلم الحب بتفاصيله

وعرض للفنان محمد نور مؤخرًا، فيلم "الحب بتفاصيله" بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، تأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.