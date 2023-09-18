نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يوضح علاقة الترفيه بالملاكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن النجاحات والأرقام القياسية التي تحققت في المواسم الثلاث السابقة من "موسم الرياض"، وأوضح عن سبب تواجد الملاكمة ضمن فعاليات المهرجان وعلاقته بالترفيه.

وصرح تركي آل الشيخ من خلال لقائه مع عمرو أديب، في برنامجه "الحكاية"، على "إم بي سي مصر"، قائلًا:."الملاكمة المحترفة لعبة تندرج في العالم تحت نطاق الترفيه، ودائمًا الناس اللي بتهتم بالترفيه بيهتموا بها، لأن تختلف قوانينها من مباراة لـ مباراة على حسب الاتفاق مع المنظمين".

كما أشار إلى أن رياضة الملاكمة المحترفة تعد من أهم الرياضات على مستوى العالم، وحدث لها في الفترة الأخيرة نوع من الإهمال وعدم ظهور أشخاص مهمة، مؤكدًا على اهتمام المملكة السعودية بتلك الرياضة.

وعن مفاجآت لأعداد في مجتمع الملاكمة، قال تركي آل الشيخ أن ما يميز هذه المباراة بالإضافة لحجمها أن تم دمجها مع حفل الافتتاح.