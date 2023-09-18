نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقاء لله.. إنجي علاء تنعي وفاة أشرف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت المؤلفة إنجي علاء المخرجة منال الصيفي في وفاة زوجها الفنان أشرف مصيلحي وذلك حسب أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مساء أمس عز وفاة أشرف مصيلحي عن عمر ناهز الـ49 عامًا بعد صراع لمدة عامين مع مرض السرطان.

وكتبت إنجي علاء، منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قالت فيه: “حبيبتي يا منال يا حبيبتي البقاء لله ربنا يرحم أشرف مصيلحي الفنان الخلوق ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويصبرك يا منال ويقويكي انتي والولاد حبايبي يارب لا اله الا الله.. انا لله وانا اليه راجعون”.

موعد جنازة أشرف مصيلحي

يشار إلى إنه سيتم تشييع جثمان أشرف مصيلحي وإقامة صلاة الجنازة غدًا الإتنين بعد صلاة الظهر مسجد المشير، والعزاء الثلاثاء بعد صلاة المغرب مسجد المشير.

حالة أشرف مصيلحي الصحية

وكانت منال الصيفي قالت منذ أيام لبرنامج ET بالعربي أن حالته الصحية خطيرة ووضعه ثابت لا يتغير، وكان يواجه صعوبة شديدة فى الحركة والأكل حيث يعاني من المرض منذ الـ 3 سنوات الماضية.

نعي أشرف مصيلحي

كان أبرز من نعى الراحل تامر حبيب، دينا، ايهاب فهمي، أمير كرارة، نجلاء بدر، أحمد صفوت، محمد هنيدي والذي كتب عبر السوشيال ميديا "البقاء لله في الأخ والصديق اشرف مصيلحي.. ربنا يصبر اهلك واسرتك ويرحمك يارب".

نبذة عن أشرف مصيلحي

أشرف مصيلحي هو ممثل مصري ولد في يوم 23 أبريل 1974، ممثل مصري، تخرج من معهد السينما قسم إخراج، يشغل حاليًا منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالميه (يوسف شاهين) كانت بدايته في السينما المصرية من خلال اشراكه بمشهد في فيلم «الأبواب المغلقة» إخراج عاطف حتاته عام 2001، ثم كان فيلم «بونو بونو» مع نادية الجندي كثاني عمل سينمائي يشارك فيه، بعد ذلك لفت الأنظار في أفلام: «أسرار البنات، وجواز بقرار جمهوري، وأول مرة تحب يا قلبي، والحياة منتهى اللذة، والرهينة، والجزيرة، وشارع 18، وكان أبرز أدواره كشرير في فيلمي رانديفو عام 2001 وسحر العيون عام 2002، وإن كان قد أدى دور ضابط الشرطة في فيلمي تيتو وخالتي فرنسا، فيديو كليب لو للفنان محمد فؤاد.