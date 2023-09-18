نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. دينا فؤاد تنعي أشرف مصيلحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة دينا فؤاد، وفاة الفنان أشرف مصيلحي، من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، حيث كتبت: "ربنا يرحمك ويصبرنا".

وفاة أشرف مصيلحي

توفى منذو دقائق قليلة الفنان أشرف مصيلحى الذى يناهز عمره 49 عام، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد تدهور حالته الصحية للأسوء ولم يحدد تشييع الجنازة وموعد العزاء.

موعد جنازة الفنان أشرف مصيلحي

وتتلقى أسرة وأصدقاء الفنان الراحل أشرف مصيلحي الجنازة اليوم الأثنين الموافق 18 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والعزاء يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب.

اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد

ومن ناحية أخرى، كان اَخر أعمال الفنانة دينا فؤاد، مسلسل «حكايات الماميز» وشاركها البطولة خالد سليم، انتصار، حجاج عبدالعظيم، وليد فواز، ونورهان، هبة عبدالغني، يوسف إسماعيل، هشام الشاذلي، رباب ممتاز، أماني كمال، ومن إخراج أحمد صالح.

سبب وفاة الفنان أشرف مصيلحى

يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها، كما سبق وأعلنت منال عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الراحل أشرف مصيلحى، كما قالت أن حالته الصحية تدهورت خلال الأسابيع الماضية.

وقالت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله.. زوجي تعبان لكن حالته مستقرة دعواتكم» مضيفة: حتى شهر رمضان الماضي زوجي كان بصحة جيدة، لكن حالته تدهورت بشكل كبير، وإنه ليس في وعيه الكامل ولا في غيبوبة كاملة وهو ينام ويفتح عينيه ولكن لا يتكلم مع احد ولا يتحرك ولا ياكل ولابيشرب.. كانوا يتوقعون تدهور حالة أشرف مصيلحي الصحية، وأضافت زوجي كان عنده ورم في المخ وتم استئصال الورم، وزوجي مكنش عارف إنه عنده مرض خبيث.

اخر اعمال أشرف مصيلحي

وكان آخر أعمال أشرف مصيلحي هو مسلسل "الطاووس" وكان قد طرح في عام 2021،تدور أحداث مسلسل "الطاووس" حول كمال الأسطول وهو المحامي المخضرم والمهتم بقضايا التعويضات ولكن تنقلب حياته بعد ذلك رأسا على عقب بعد تحقيقه في إحدى القضايا، كما شارك في مسلسل الاختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، شارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، كما شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها:" نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام، وكانت آخر أعماله الدرامية







