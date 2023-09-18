نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روچينا تنعي وفاة أشرف مصيلحي: "مع السلامة يا عشرة العمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصاب الوسط الفني حالة من الحزن والأسى عقب وفاة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، وتصدر خبر وفاته تريند محركات بحث جوجل.

وشاركت النجمة روجينا، جمهورها صورة للراحل أشرف مصيلحي من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام ".

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:"إنا لله وإنا اليه راجعون أشرف مصيلحي في ذمة الله".



وأضافت: "الله يرحمك يا أطيب خلق ربنا مع السلامه يا عشرة العمر، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناته".



وتابعت: "ربنا يصبر قلبك يا منال انتي والأولاد أسألكم بالرحمة والمغفرة".



وفورًا من مشاركة المنشور حصل المنشور على تفاعل كثير من الجمهور متمنين له المغفرة والرحمة.



تعرف على تفاصيل جنازة أشرف مصيلحي

ومن المقرر أن تقام صلاه جنازه غدا الاتنين بعد صلاه الظهر في مسجد المشير، والعزاء الثلاثاء بعد صلاه المغرب مسجد المشير

ربنا بقاعة الروضه.

آخر أعمال روچينا

والجدير بالذكر آخر أعمال النجمة روچينا مسلسل "ستهم"،

والمسلسل من بطولة روجينا، وجهاد سعد، ومحمد عبدالحافظ، وإبراهيم السمان، ونانسي صلاح، وغادة طلعت وغيرها من النجوم، تأليف السيناريست ناصر عبدالرحمن، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أحداث مسلسل ستهم



وتدور أحداث المسلسل 4 سيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس، والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب،

وسيرة المعلمة عفاف التي ارتدت الجلباب الصعيدي، واشتهرت في مجال بيع البطيخ بأكبر الأسواق، وسط كبار التجار، فضلًا عن بهية من محافظة بني سويف.

