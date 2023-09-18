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بهذه الطريقة.. عصام السقا ينعى وفاة أشرف مصيلحي

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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز ال 49 عامًا، وقد أعلن خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.


ونعى الفنان عصام السقا وفاة زميله الراحل أشرف مصيلحي وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر قائلًا: "رحمة الله عليك، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسامحك يارب يا حبيبي".

 

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منشور عصام السقا 

موعد صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي 

وفي سياق متصل يذكر أنه سوف تقام صلاة الجنازة على  الفنان اشرف مصيلحي بعد صلاة الظهر من مسجد المشير، ويقام العزاء يوم الثلاثاء بعد صلاه المغرب في مسجد المشير.

الأزمة الصحية للفنان أشرف مصيلحي


يذكر أن الفنان أشرف مصيلحي، تعرض  لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وأكدت منال الصيفي حينها إن زوجها نقل للعناية المركزة بعد إصابته عدوى حادة في جسده لم يتمكنوا من السيطرة عليها.

وأكدت منال الصيفي، إن الحالة الصحية للفنان أشرف مصيلحي مستقرة، ولكنه مازال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم.

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وأضافت منال الصيفي: "هو مش في غيبوبة ومش فايق ولكن نوعية مرضه، إنه يكون مش حاسس بأولاده لما يقعدوا معاه، إحنا بقالنا 3 سنوات على الحالة ده، ادعوله".

 

أخر أعمال الفنان أشرف مصيلحي

يذكر أن أشرف مصيلحي شارك في مسلسل الاختيار الجزء الأول حيث يتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

شارك في بطولة مسلسل الاختيار مجموعة من الفنانين، منهم: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل،  أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، دينا فؤاد، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.
 

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أبرز أعمال الفنان أشرف مصيلحي  

يذكر أن  الفنان أشرف مصيلحي شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات، منها:" نقطة ضعف، وتاجر السعادة، وقضية رأي عام، وكانت آخر أعماله الدرامية 
مسلسل الطاووس.

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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