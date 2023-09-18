عاجل.. وفاة شقيق الفنان محمد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد فؤاد وفاة شقيقة وطلب من الجمهور الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وذلك عبر صفحته الشخصة موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وفاة شقيق محمد فؤاد

وكتبت علي صفحته الشخصية قائلا: إنا لله وإِنا إليه راجعون، توفي إلي رحمة الله تعالي، الحاج / عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان / محمد فؤاد، ووالد الأستاذ / إبراهيم عبد الحميد فؤاد. نسألكم خالص الدعاء.

ولم يعلن الفنان محمد فؤاد حتى الأن موعد ومكان إقامة الجنازة أو العزاء، ومن المقرر إعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

أغنية بحب إسكندرية

من ناحية أخرى، اعلن فؤاد عن طرحه أغنية جديدة بعنوان "بحب إسكندرية" دون أن يكشف موعدا محددا لطرحها، وتأتى الأغنية بعد آخر أغنياته التى جاءت بعنوان "علو السما" الأغنية الثانية للفيلم الرومانسى الكوميدى المطاريد، من تأليف صلاح الجهينى وعزت أمين، منتج منفذ محمد نصّار، وإخراج ياسر سامى، كما يعود محمد فؤاد، إلى ساحة السينما بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، من خلال فيلم يحمل اسم "قلبي في نيويورك"، الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، وأنه ما زال يعقد جلسات مكثفة مع صناع العمل، تمهيدا لتحديد موعد التصوير خلال الفترة المقبلة، كما يتم ترشيح أبطال العمل.

أخر أعمال محمد فؤاد

ويذكر ان آخر أعمال الفنان محمد فؤاد هي فيديو كليب أغنية يا سلام، وطرحها عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، وجاءت كلمات الاغنية: كان حبيبي ودنيتي كان كل حاجة.. كان بيفهمني بعنيه.. معاه ياما رميت همومي بين ايديه.. كان كل اللي ليا كان الحاجة الحلوة فيا وراح.. ده انا عايزلي عمري احزن عليه.. سلام على اجمل حب في عمري وعلى اجمل ايام.. سلام على احلام كنت عايشها وضاعت مني اوام.. سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام.. سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام.. مين هيحس قبل ما اشتكيله.. مين هيخاف عليا مين.. ويهون عليا عذاب سنين.. كان بجري بجد في دمي ليه.. ده المكتوب عليا وهعمل ايه.. سلام على أجمل حب في عمري وعلى أجمل أيام.. سلام على أحلام كنت عايشها وضاعت مني أوام