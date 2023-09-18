كارمن لبس تشيد بمسلسل "كريستال" وهذا ما كشفته

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت النجمة اللبنانية كارمن لبس، على مشاركة رأيها واشاداتها بفريق مسلسل كريستال، حيث شاركت "كارمن "صورة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قالت فيه: "بمسلسل كريستال في كثير ممثلين عم يقدموا شغل حلو (محمود نصر، أنجو ريحان، خالد شباط، وغيرن).



وأضافت: "بس بدي أوقف عند ثنائية باميلا الكيك، سيتفاني عطا الله، يلي غير إني بحبن كثير عم يلعبو شخصيتين بشكل كثير حلو ".

وتابعت: "وبفتخر فين كممثلات لبنانيات مميزات برافو، وأكيد يلي مزينتن الرائعة رولا حمادة".

وفورا نالت كارمن على تعليقات كثيرة من الجمهور مؤيدين رأيها ومشيدين بحبكة القصة، ومبارة التمثيل التي حدثت بين أبطال العمل واصفينها بالجمال.



أبطال مسلسل كريستال

يشارك في بطولة النسخة العربية من مسلسل حرب الورود التركي تحت اسم كريستال: رولا حمادة، آنجو ريحان، خالد شباط، بلال مارتيني، محمود نصر، باميلا الكيك، ستيفاني عطالله، لين غرة، وغيرهم من النجوم.

ما القصة التي تدور حول مسلسل كريستال؟

تدور أحداث المسلسل حول "فاي"، وهي فتاة فقيرة تعيش مع والدها (الناطور) في قصر أشهر مصممة أزياء تدعى "عليا كرم"، وتبدأ الحرب بين الاثنتين على حب طبيب مشهور يدعى "جواد فياض"، وتتزوج فاي أخو عاليا المريض انتقاما لعاليا، وتستمر الافي إطار درامي اجتماعي رومانسي.



متي يعرض مسلسل كريستال؟

يعرض مسلسل كريستال المكون من 90 حلقة من الأحد إلى الخميس الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1، والساعة التاسعة على ام بي سي العراق.

