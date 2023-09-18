هاجر الشرنوبي تكشف سبب بكائها في عقد قرانها

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنان هاجر الشرنوبي، ضيفه على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، مع الإعلاميات سهير جودة ومفيدة شيحة، عبر شاشة CBC.

وكشفت هاجر الشرنوبي عن درجة قرابتها للفنان محمد الشرنوبي، ومفارقة تتعلق بهذا الأمر، قائلة: "محمد الشرنوبي ابن عمة بابا، وممكن يبقى جدي أو عمي، مع إنه أصغر مني في السن".

وتابعت أن علاقتها قوية بوالده الموسيقار محمد الشرنوبي، واعتادت منذ صغرها رؤيته في أفراح العائلة حيث كانت الأسرة تشاركه الغناء على العود.

وتحدثت هاجر الشرنوبي عن سبب بكائها يوم عقد قرانها قائلة: "يوم كتب الكتاب كان نفسي بابا الله يرحمه يكون موجود".

وردا على سؤال عن حقيقة تقديم والدها نصيحة لها بتغيير اسمها الفني، قالت: "بابا مقالش كده، أنا كان نفسي يكون اسمي الفني هاجر مصطفى الشرنوبي، لكن الاسم طويل واضطريت أختصره، وكان في ممثلة اسمها هاجر مصطفى

وعرض لهاجر الشرنوبي مؤخرا عبر قناة الحياة مسلسل مشوار "الونش" مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، والفنان محمود عبدالمغني، والفنانة ميمي جمال، والفنانة منة فضالي، والفنانة ميرهان حسين، والفنان إيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

ومن ناحية أخري، شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "أم البنات" والتي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أحداث مسلسل أم البنات

تدور قصة المسلسل حول “ليل” وهى أم لخمس بنات تعيش على تربيتهن بمستوى اجتماعي ضئيل، لنرى حال المراهقين والشباب هذه الأيام وتأثير التكنولوجيا عليهم وحب الشهرة السريع وانعكاسه على بناتها وما يترتب عليه من أحداث تورط الأم في قضية مقتل أحد رجال الاعمال، فهل تنجح البنات الخمس في إيجاد براءة أمهن؟، والمسلسل من انتاج شركة رمسيس للإنتاج الفني

أبطال مسلسل أم البنات

المسلسل بطولة كل من سهير رمزي، محمد عبد الجواد، صوفية، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، منة عرفة، هايدي رفعت، محمد مهران، حسن عيد، حامد الشراب، ياسمين جمال، إكرامي هجرس، محمد طارق، ولاء سلام، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، ومن إنتاج محروس المصري، ويتكون المسلسل من 30 حلقة.