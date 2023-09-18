أحمد سعد يشعل الأجواء بحفل توزيع جوائز حفل "الموريكس دور" لعام 2023

القاهرة - محمد ابراهيم - استطاع النجم أحمد سعد أن يشعل أجواء حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، وظهر أحمد بإطلالة كلاسيكية مرتديا بدلة سوداء أبرزت أناقته.

وحصل " أحمد " على جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023،

وجاء فوز أحمد سعد بالجائزة عن أغنيتين هما "سايرينا يا دنيا" و"إيه اليوم الحلو ده".



وتوافد عدد كبير من النجوم أبرز هم محمد رمضان،هالة صدقي، نيكولا معوض، ماجي بوغصن، جمال سنان، ستيفاني عطالله، نوال الزغبي زياد برجي، وغيرهم من النجوم.

ما هي جائزة موريكس؟



جائزة موريكس دور (المعروفة أيضًا باسم جائزة موريكس الذهبية) هي جائزة لبنانية سنوية بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو، للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

أحمد سعد يستعد لحفل الكويت بهذا الموعد



وفي سياق منفصل، يترقب جمهور الكويت حفل أحمد سعد، يوم الجمعة 22 سبتمبر الجارى، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة أغانيه القديمة والحديثة.



آخر أعمال أحمد سعد



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد سعد أغنية دب دب،



وأغنية "قلبى العيل" للفنان عبد الباسط حمودة وأحمد سعد

والاغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي.

