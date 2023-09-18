نوال الزغبي تصالح محمد رمضان في حفل الموريكس دور: "بحبك أوي بس أنت استفزتني"

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو أثناء تصالح نوال الزغبي والفنان محمد رمضان بعد أزمتهما الأخيرة، وذلك خلال حفل في الموريكس دور، الذي يقام حاليًا في لبنان.

وقالت نوال الزغبي خلال الفيديو المتداول لمحمد رمضان: "بحبك أوي"، ويعتبر ذلك تكون انتهى الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي.

وتحدثت نوال الزغبي سبب خلافهما قائلة: "انت استفزتني يا محمد، ومش هقول أنت قلت إيه.. بس أنا بموت فيك".

من ناحيه رد رمضان قائلًا: هما سألوني في اللقاء مين الفنانة اللي تحلم تشاركها ديو غنائي، وكلمة تحلم دي كبيرة أوي، لترد نوال الزغبي: قلت لهم الفنانة دي لسه ما أتولدتش واستفزتني، ليعلق رمضان قائلًا: لبنان أكثر بلد متذوقة للفن.

ويذكر أن الازمة بدأت بينهما، عندما حلت نوال الزغبي ضيفة على أحد البرامج التلفزيونية، وجاء سؤال لها عن رأيها في أغاني الفنان محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم عمل يجمعها معه، فردت قائلة: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

وردت عليها مقدمة البرنامج رمضان له شهرة واسعة جدا، فردت نوال ساخرة باللهجة المصرية: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".

ومن ناحية أخري، رد محمد رمضان على نوال الزغبي، عبر صفحته الشخصية، خلال مقطع فيديو له مصورا يدمج فيه مشهدا من أغنيته نمبر وان، والتي يظهر فيها وهو يطلق الرصاص على فتاة مع مشهد من أغنيته مصباح علاء الدين، والذي يردد فيه: "اسأل عائلتك ستخبرك أننا نشاهده من وراءك".

ويذكر أن حضر محمد رمضان، حفل الموريكس دور 2023، الذي يقام حاليًا في لبنان، لاستلام تكريمه كأفضل ممثل عربي للعام الثاني، بعد نجاح دوره في مسلسل جعفر العمدة.

أغنية كم بيبي كم

وطرح محمد رمضان مؤخرا أغنية بعنوان "كم بيبي كم" من فيلم "هارلي" التي حققت نجاحا كبيرا، عبر قناته الشخصية موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وفي سياق متصل، تعتبر هذة ليست الأغنية الوحيدة التي طرحت في الفيلم بل روج رمضان لـ أغنية ثانية تدعى طوق نجاة من الفيلم ونشر بوستر الأغنية، وكتب معلقًا عليه: «أغنية طوق نجاة فيها رسالتي المختصرة لأي شاب وقع في دايرة المخدرات لكن بعزيمته وإرادته يقدر يبطل ويخرج من تابوت المخدرات قبل ما يخسر اللي خسره هارلي في الفيلم.. اللهم قوينا وأحفظنا وبارك لنا في أولادنا وصحتنا وعمرنا".

أحداث فيلم هارلي

تدور أحداث الفيلم حول "هارلي"، مهندس الميكانيكا الذي يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويعمل مع إحدى العصابات وتتوالى الأحداث الفيلم من بطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، حسني شتا وإسماعيل فرغي ومن إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك وإنتاج «رويال صن» سامر المحضر