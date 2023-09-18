انت الان تتابع خبر من السعودية ..ملابس بلقيس فتحي تفجر الانترنت ظهور جريئ للفنانة الشهيرة قد يدمر كل مسيرتها الفنية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت بلقيس في المقدمة وخلفها العديد من الفتيات اللواتي ظهرن في فيديو كليب، لكنها تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين بسبب ظهور بطنها بشكل واضح خلال التدريبات. شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس في فيديو جديد أظهرت فيه التدريبات التي خاضتها لتأديتها للرقصة الخاصة في كليب أغنيتها الأخيرة "عرفتوها".

تجدر الإشارة إلى أن الأغنية حققت حتى الآن ما يزيد عن 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، كما تحتل مركزًا متقدمًا في تريند إبراهيم، الحال عبد العزيز لويس. وقد تم توزيع الموسيقى على المتروك مكس وما ستر منتظر الزايروالفيديو كليب من إخراج دان جداد.