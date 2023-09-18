عاجل.. وفاة والدة إسلام إبراهيم بعد صراع مع المرض

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان إسلام إبراهيم، رحيل والدته منذ قليل، بعد صراع مع المرض، مطالبًا بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

تفاصيل وفاة والدة إسلام إبراهيم

وكتب إسلام إبراهيم منشورًا أعلن من خلاله خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال فيه:" أمي في ذمة الله، إنا لله وإن إليه راجعون، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي، والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون.. البقاء لله والدوام لله.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى".

ما هي آخر أعمال إسلام ابراهيم؟

وكان آخر أعمال إسلام إبراهيم هو فيلم ع الزيرو، الذي عرض مؤخرًا فى السينمات، وضم العمل الكثير من النجوم، أبرزهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وأخرين، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.



وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول حمزة الملقب بـدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية لا تسمح بذلك، ثم تتطورت الأحداث بعد أن قرر الدخول فى عالم تجارة الأعضاء البشرية.

وقد أعرب إسلام إبراهيم مؤخرًا عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلًا:" بفرح لإن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى ولسه عالق فى ذهنه".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية "دي ام سي": " كنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز".