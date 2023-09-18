هند عاكف:" بشتغل مسرح وأنا عندي 4 سنين.. ونفسي اقدم أدوار فيها رسالة للمجتمع وسهير المرشدي أكاديمية فنية لوحدها" (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - تتألق الفنانة هند عاكف دائمًا في المهرجانات المصرية، وتظهر بأفضل إطلالتها، كما أعلنت مؤخرًا عن عودتها للفن بعد غياب أكثر من عشرة سنوات، وحرصت مؤخرًا على المشاركة في مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون في دورته الحادية عشر، وكان لـ "لفجر الفني" حوار خاص معها، وإلى نص الحوار:

* لماذا حرصتي على المشاركة في مهرجان همسة الدولي لهذا العام؟



مهرجان همسة من أفضل المهرجانات المحببة إلى قلبي؛ لإني قدمت أول دورة للمهرجان واعتبر المهرجان كإنه ابن من أبنائي.

* هل سيكون لكِ مشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي لهذا العام ؟

أتمنى أن أشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورة هذا العام؛ لإنه شئ يشرفني ويشرف كل العالم، ولو جائتني دعوة رسمية سأشارك بالتأكيد.

* ماذا كان شعورك عندما شاهدتي فكرة فستانك بمهرجان القاهرة السينمائي في العام الماضي تم تقليده في العروض الأوربية؟

أعجبني أن النجمة جوليا روبرتس قامت بتقليد فكرتي وسعدت للغاية وشعرت أنها تؤيدني، شعور جميل ولما إن فنانة عالمية مثل جوليا روبرتس ترتدي فستان مثل فنانة مصرية هذا فخر؛ لأننا مصريين وأفكارنا دائمًا خارج الصندوق ونجوم العالم بيقلدونا وليس نحن فقط من نقوم بتقليدهم.

* لماذا ابتعدت عن الفن سنوات طويلة ؟

ابتعدت عن الفن لمدة عشرة سنوات واندمجت في العمل الاجتماعي والعام لكن حاليًا عدت للفن ولم أجد الدور المناسب حتى الآن، وفيه نجوم عديدة في بيوتهم لم يشاركوا في أعمال فنية بسبب عدم قوتها وغير ملائمة لهم وهذا ليس عيبًا.



* ما الأدوار التي تتمني أن تقومي بتجسيدها في الفترة المقبلة؟

أنا بحب الأدوار التي تمس الجمهور والمواطن، والأدوار تناقش قضية معينة واتمنى أن يتعرض عليا أدوار مثل أدواري السابقة ولا بد أن تكون نوعية الأدوار بها رسالة للمجتمع المصري.

* ما رأيك في المسرحيات الغنائية والاستعراضية الحالية وهل تتمني المشاركة بها ؟

أنا بالفعل شاركت في عدة مسرحيات استعراضية وغنائية في الماضي ولو أتعرض عليا مسرحيات مثل هذه النوعية سأشارك لإني بحب المسرح رغم أنه يحتاج إلى مجهود كبير لكن بعشقه منذ طفولتي واشتغلت مسرح وأنا في عمر أربعة سنوات.



* ما الرسالة التي تودي أن توجهيها للفنانة سهير المرشدى ؟

أحب أوجه رسالة للفنانة سهير المرشدي بأنك تستحقي كل تكريم وبحبك حب شديد وعندما تعاونت معك في العمل الفني لمست فيكي الإنسانية، وهي نجمة كبيرة في كل أعمالها ونجمة إنسانية، وانبسطت إنى رأيتها في رمضان الماضي خلال مسلسل "ضرب نار " كل مشهد لها يدرس، هي أكاديمية فنية لوحدها.